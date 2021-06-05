Моуриньо оценил игру Бэйла в больших матчах

Экс-рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо раскритиковал вингера Гарета Бэйла за неспособность проявить себя в больших матчах этого сезона.

Вернувшись на этот сезон в "Тоттенхэм" на правах аренды из "Реала", Бэйл несколько месяцев набирал форму и свой лучший отрезок провел, уже когда Моуриньо был уволен.



При Моуриньо 31-валлиец отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, и Жозе не скрывает того, что опытнейший игрок его разочаровал.



"На протяжении последних лет сборная Уэльса очень полагалась на Гарета Бэйла и Аарона Рэмси — двух своих самых талантливых игроков в стране".



"Но когда я смотрю на клубный сезон и на количество сыгранных Рэмси матчей, то вижу, что он перенес много травм".



"Если мы посмотрим на Гарета, на количество его отличных матчей, на количество его голов против лучших команд, то их было не так много или не было вовсе. Это непростая ситуация для сборной, чей выбор ограничен".



"Однако они всегда хорошо организованы и знают, как получить максимальную отдачу от своих самых талантливых игроков", — сообщил Моуриньо The Sun.