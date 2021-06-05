Фоден — лучший молодой игрок Премьер-Лиги в сезоне 2020/21
"Манчестер Сити" оформил хет-трик наград после того, как полузащитник Фил Фоден был признан лучшим молодым игроком Премьер-Лиги в сезоне 2020/21.
Год назад "Сити" проводил из клуба Давида Сильву, однако 21-летний Фоден достойнейшим образом заместил испанскую легенду, совершив скачок в своем развитии.
В этом сезоне Фил принял участие в 28 матчах Премьер-Лиги, забив девять голов и отдав пять результативных передач.
Фоден не только завоевал титул Премьер-Лиги с Кубком Лиги, но также достиг вместе с "горожанами" финала Лиги Чемпионов и обеспечил себе место в заявке сборной Англии на Евро-2020.
Отметим, что эта награда была впервые вручена лишь год назад. Тогда ее обладателем стал защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд.
На звание лучшего молодого игрока могут претендовать только те футболисты, возраст которых на момент начала сезона составлял 23 года или менее.
Добавим, ранее днем Рубен Диаш был назвал лучшим игроком, а Хосеп Гвардиола — лучшим тренером в Премьер-Лиге.
05.06.2021 17:00
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Последние комментарии:
Второй после Трента)))
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ожидаемо.
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Фоден большой молодец. Надеюсь следующие сезоны будут еще лучше у него. КОРОЛИ!
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Один из лучших игроков мира, я б сказал. Даже сейчас в таком сопливом возрасте, играет очень мастеровито.
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Где сру манк?
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Тут не поспоришь. Фоден реально отлично провёл сезон+титул.
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Базар жок красава... Будущее Мансити
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