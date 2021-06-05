Фоден — лучший молодой игрок Премьер-Лиги в сезоне 2020/21

Фил Фоден "Манчестер Сити" оформил хет-трик наград после того, как полузащитник Фил Фоден был признан лучшим молодым игроком Премьер-Лиги в сезоне 2020/21.

Год назад "Сити" проводил из клуба Давида Сильву, однако 21-летний Фоден достойнейшим образом заместил испанскую легенду, совершив скачок в своем развитии.

В этом сезоне Фил принял участие в 28 матчах Премьер-Лиги, забив девять голов и отдав пять результативных передач.

Фоден не только завоевал титул Премьер-Лиги с Кубком Лиги, но также достиг вместе с "горожанами" финала Лиги Чемпионов и обеспечил себе место в заявке сборной Англии на Евро-2020.

Отметим, что эта награда была впервые вручена лишь год назад. Тогда ее обладателем стал защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд.

На звание лучшего молодого игрока могут претендовать только те футболисты, возраст которых на момент начала сезона составлял 23 года или менее.

Добавим, ранее днем Рубен Диаш был назвал лучшим игроком, а Хосеп Гвардиола — лучшим тренером в Премьер-Лиге.


Метки Манчестер Сити, награды, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. mansoor 05.06.2021 18:34 # mansoor
    Второй после Трента)))

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  2. alexomck 05.06.2021 18:22 # alexomck
    ожидаемо.

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  3. high-malvern 05.06.2021 18:01 # high-malvern
    Фоден большой молодец. Надеюсь следующие сезоны будут еще лучше у него. КОРОЛИ!

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  4. mancunia-planet 05.06.2021 18:01 # mancunia-planet
    Один из лучших игроков мира, я б сказал. Даже сейчас в таком сопливом возрасте, играет очень мастеровито.

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  5. sexan 05.06.2021 17:52 # sexan
    Где сру манк?

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  6. thierryhenry14 05.06.2021 17:06 # thierryhenry14
    Тут не поспоришь. Фоден реально отлично провёл сезон+титул.

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  7. fimitokg 05.06.2021 17:02 # fimitokg
    Базар жок красава... Будущее Мансити

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