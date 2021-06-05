Фоден — лучший молодой игрок Премьер-Лиги в сезоне 2020/21

"Манчестер Сити" оформил хет-трик наград после того, как полузащитник Фил Фоден был признан лучшим молодым игроком Премьер-Лиги в сезоне 2020/21.

Год назад "Сити" проводил из клуба Давида Сильву, однако 21-летний Фоден достойнейшим образом заместил испанскую легенду, совершив скачок в своем развитии.



В этом сезоне Фил принял участие в 28 матчах Премьер-Лиги, забив девять голов и отдав пять результативных передач.



Фоден не только завоевал титул Премьер-Лиги с Кубком Лиги, но также достиг вместе с "горожанами" финала Лиги Чемпионов и обеспечил себе место в заявке сборной Англии на Евро-2020.



Отметим, что эта награда была впервые вручена лишь год назад. Тогда ее обладателем стал защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд.



На звание лучшего молодого игрока могут претендовать только те футболисты, возраст которых на момент начала сезона составлял 23 года или менее.



Добавим, ранее днем Рубен Диаш был назвал лучшим игроком, а Хосеп Гвардиола — лучшим тренером в Премьер-Лиге.