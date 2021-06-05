Премьер-Лига назвала Гвардиолу своим лучшим тренером в сезоне 2020/21

Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" был назван лучшим тренером Премьер-Лиги в сезоне 2020/21.

В этом сезоне подопечные Гвардиолы уверенно оформили чемпионство, выиграв 27 из своих 38 матчей в Премьер-Лиге.



С декабря по март "Сити" выдал выдающуюся серию из 21 победы подряд во всех соревнованиях, а также установил рекорд Премьер-Лиги из 12 выездных побед подряд. Примечательно, что Рождество "горожане" встречали на восьмой позиции в таблице.



Для Хосепа это звание лучшего тренера Премьер-Лиги становится уже третьим в карьере (также 2017/18 и 2018/19).



Конкурентами Гвардиолы в борьбе за эту награду были Марсело Бьелса из "Лидса", Дэвид Мойес из "Вест Хэма", Брендан Роджерс из "Лестера" и Оле Гуннар Сульшер из "Манчестер Юнайтед".