Премьер-Лига назвала Гвардиолу своим лучшим тренером в сезоне 2020/21

Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" был назван лучшим тренером Премьер-Лиги в сезоне 2020/21.

В этом сезоне подопечные Гвардиолы уверенно оформили чемпионство, выиграв 27 из своих 38 матчей в Премьер-Лиге.

С декабря по март "Сити" выдал выдающуюся серию из 21 победы подряд во всех соревнованиях, а также установил рекорд Премьер-Лиги из 12 выездных побед подряд. Примечательно, что Рождество "горожане" встречали на восьмой позиции в таблице.

Для Хосепа это звание лучшего тренера Премьер-Лиги становится уже третьим в карьере (также 2017/18 и 2018/19).

Конкурентами Гвардиолы в борьбе за эту награду были Марсело Бьелса из "Лидса", Дэвид Мойес из "Вест Хэма", Брендан Роджерс из "Лестера" и Оле Гуннар Сульшер из "Манчестер Юнайтед".


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, награды, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2021 16:00

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  1. fimitokg 05.06.2021 16:59 # fimitokg
    Хейтеры Сити сосите еще следующии 10лет..

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  2. jirrort 05.06.2021 16:49 # jirrort
    Вечно будет в тени Тухеля

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  3. dragon 05.06.2021 16:20 # dragon
    Ноль ЛЧ

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  4. griezmann 05.06.2021 16:03 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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