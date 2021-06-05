Венгер объяснил, почему Фернандеш провалил финал Лиги Европы

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер предположил, почему полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш провалил финал Лиги Европы.

В целом Фернандеш блестяще провел свой первый полный сезон за "Юнайтед", однако невыразительная игра Бруну в финальном матче Лиги Европы против "Вильярреала" стала большим разочарованием.



Венгер объясняет это тем, что в концовке сезона у Фернандеша просто закончились силы. Арсен надеется, что 26-летнему португальцу удастся привести себя в порядок к Евро-2020.



"Лично у меня сложилось ощущение, что он завершал сезон на коленях, ему не хватало искры. Кроме того, иногда я наблюдал, что он больше нервничает во время игры".



"Это признак усталости. В последних четырех-пяти матчах ему слегка не хватало спокойствия, концентрации, контроля над собой. Надеюсь, он восстановится, чтобы быть эффективным для сборной Португалии", — сообщил Венгер beIN Sports.