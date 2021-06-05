Жиру все еще может покинуть "Челси"

Нападающий Оливье Жиру заявил, что его уход из "Челси" все еще возможен, несмотря на продление контракта.

Накануне "Челси" объявил, что клуб воспользовался своей опцией по автоматическому продлению контракта Жиру на следующий сезон, причем это произошло еще в апреле.



Однако "синие", возможно, поступили таким образом лишь для того, чтобы предотвратить уход игрока безо всякой компенсации. Если победителям Лиги Чемпионов удастся осуществить задуманное и купить бомбардира этим летом, 34-летний француз может быть продан — например, в "Милан".



"Я слышал, Ибрагимович сказал, что хочет меня в "Милане"? Всегда приятно слышать такого рода вещи от Златана, это дополнительно мотивирует меня".



"Мое будущее? Я не хочу говорить об этом, но "Милан" — это определенно один из вариантов", — сообщил Жиру RMC Sport.