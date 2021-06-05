Диаш назвал лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 202/21

Премьер-Лига назвала защитника "Манчестер Сити" Рубена Диаша своим лучшим игроком в сезоне 2020/21.

В сентябре 2020 "Сити" обновил свой трансферный рекорд покупкой Диаша у "Бенфики" за 65 миллионов фунтов.



Рубен сформировал великолепную связку в центре обороны с Джоном Стоунсом, что стало ключом к возвращению титула Премьер-Лиги на "Этихад".



24-летний португалец, недавно признанный Игроком Года по версии FWA, принял участие в 32 матчах Премьер-Лиги, из которых "горожане" выиграл 23, 15 раз сохранив свои ворота на замке.



Диаш становится всего лишь четвертым защитником, который признается Премьер-Лигой лучшим в сезоне. Прежде это удавалось Неманье Видичу, Венсану Компани и Виргилу Ван Дейку. А из португальцев эту награду прежде брал лишь Криштиану Роналду (2006/07 и 2007/08).



Помимо Диаша, на звание лучшего игрока в этом сезоне также претендовали Кевин Де Брюйне, Бруну Фернандеш, Джек Грилиш, Харри Кейн, Мейсон Маунт, Мохамед Салах и Томаш Соучек.