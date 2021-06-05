Моуриньо: "Кейн постарается выиграть Евро-2020"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо ожидает, что отсутствие трофеев в клубе подстегнет нападающего "шпор" Харри Кейна к успешному выступлению на Евро-2020 со сборной Англии.

Даже Моуриньо, со всей своей репутацией, не смог обеспечить "Тоттенхэму" трофеев за свои 17 месяцев работы в клубе. Однако Жозе считает, что это может дополнительно мотивировать Кейна в преддверии международного турнира.



"Харри — тот, на чьих плечах лежит большое бремя. Страна многого ожидает от него. Он многого ожидает от себя".



"Он капитан, и он хочет что-нибудь выиграть. Он не делает этого в клубе, поэтому, конечно, он постарается изо всех сил, чтобы сделать это со сборной".



"Это поколение английской сборной полно хороших игроков, даже среди молодежи. У англичан удивительный состав, и они обязаны побеждать".



"Групповой этап пройдет для них дома. Полуфиналы и финал — дома. Нужно сделать это сейчас, потому что предыдущий раз они побеждали еще в 1966 году. Думаю, они должны приложить все усилия", — сообщил Моуриньо The Sun.