"Большая шестерка" напишет письмо Пересу

Клубы "большой шестерки" Премьер-Лиги планируют направить письмо президенту "Реала" Флорентино Пересу с требованием распустить компанию, которая стоит за Европейской Суперлигой.

18 апреля "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Челси" — совместно с "Реалом", "Барселоной", "Ювентусом", "Интером", "Миланом" и "Атлетико" — объявили о создании Суперлиги, назвав Переса президентом.



Спустя 48 часов этот проект развалился — представители Премьер-Лиги, а затем и "Интер", "Милан", "Атлетико" отказались от участия в Суперлиге.



С тех пор Перес неоднократно говорил, что Суперлига все еще жива, потому что все 12 клубов подписали контракты с обязательствами и не могут просто взять и уйти.



Учитывая это, представители Премьер-Лиги хотят, чтобы Суперлига была закрыта не на словах, а юридически. Английские клубы уже уведомили о своих намерениях "Интер", "Милан", "Атлетико" и теперь будут просить Переса распустить компанию, сообщает ESPN.



Если Перес откажется, "большая шестерка" может обратиться в суд. В данный момент неясно, какое количество клубов-основателей необходимо, чтобы Суперлига была распущена.