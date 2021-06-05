Триппьер может перейти в "Арсенал"

"Арсенал" может составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за правого защитника "Атлетико" Кирана Триппьера.

В этом сезоне 30-летний англичанин помог команде Диего Симеоне выиграть Ла Лигу, отдав шесть результативных передач в 28 матчах, но, если верить слухам, теперь хочет вернуться на родину.



Ранее на текущей неделе стало известно, что "Юнайтед" возобновил интерес к Триппьеру и сейчас готовит предложение о покупке Кирана.



Однако Marca утверждает, что Триппьер может отправиться в "Арсенал", поскольку со стороны "Атлетико" существует интерес к правому защитнику "канониров" Эктору Беллерину.



Технический директор "Атлетико" Андреа Берта является большим фанатом Беллерина и уже провел предварительные переговоры с 26-летним игроком сборной Испании.



Но даже если обменяться игроками с "Арсеналом" не получится, и Триппьер отправится в "Юнайтед", то "Атлетико" будет готов просто купить Беллерина.