ПСЖ сделал заманчивое предложение Вейналдуму
ПСЖ вступил в борьбу за полузащитника Джорджиньо Вейналдума, покидающего "Ливерпуль" свободным агентом.
Контракт Вейналдума с "Ливерпулем" истекает в конце июня и, по всей видимости, продлен не будет, несмотря на то, что в этом сезоне Джорджиньо был твердым игроком стартового состава "красных".
До сих пор главными претендентами на Вейналдума считались "Барселона" и "Бавария". По информации ESPN, лишь на прошлой неделе президент каталонского клуба Жоан Лапорта дважды встретился с агентами Джорджиньо, обсуждая условия трехлетнего контракта.
Однако сейчас Вейналдуму поступило более щедрое предложение — от ПСЖ. И в данный момент 30-летний голландец склоняется к варианту с французским грандом.
Помимо финансовых условий, ПСЖ привлекает Вейналдума не такой высокой конкуренцией за место в составе — Джорджиньо сомневается, что смог бы играть регулярно "Барселоне".
05.06.2021 10:00
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Игры "красных" не смотрел. За что его так хотят топ-клубы? Неужели только из-за того, что он свободный агент?
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