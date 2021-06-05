ПСЖ сделал заманчивое предложение Вейналдуму

ПСЖ вступил в борьбу за полузащитника Джорджиньо Вейналдума, покидающего "Ливерпуль" свободным агентом.

Контракт Вейналдума с "Ливерпулем" истекает в конце июня и, по всей видимости, продлен не будет, несмотря на то, что в этом сезоне Джорджиньо был твердым игроком стартового состава "красных".



До сих пор главными претендентами на Вейналдума считались "Барселона" и "Бавария". По информации ESPN, лишь на прошлой неделе президент каталонского клуба Жоан Лапорта дважды встретился с агентами Джорджиньо, обсуждая условия трехлетнего контракта.



Однако сейчас Вейналдуму поступило более щедрое предложение — от ПСЖ. И в данный момент 30-летний голландец склоняется к варианту с французским грандом.



Помимо финансовых условий, ПСЖ привлекает Вейналдума не такой высокой конкуренцией за место в составе — Джорджиньо сомневается, что смог бы играть регулярно "Барселоне".