Эшли ожидает продать "Ньюкасл" саудитам в июле

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли надеется, что вскоре все-таки получит зеленый свет на продажу своего клуба инвесторам из Саудовской Аравии.

Напомним, Эшли согласовал сделку с Суверенным фондом Саудовской Аравии стоимостью 300 миллионов фунтов еще в апреле прошлого года.



Три месяца спустя саудиты отозвали свое предложение о покупке клуба с "Сент-Джеймс Парк", устав ждать одобрения со стороны Премьер-Лиги.



На протяжении восьми последних месяцев Эшли судился с Премьер-Лигой по этому поводу, и в следующем месяце Майк ожидает услышать окончательный вердикт.



"Майк Эшли уверен, что выиграет дело. Он уже сказал консорциуму готовить деньги, чтобы завершить сделку в следующем месяце", — цитирует свой источник издание The Sun.



Также сообщается, что Эшли заручился поддержкой британского правительства. Майк уверен, что его сделку с саудитами пытались заблокировать клубы "большой шестерки" из-за опасения насчет конкуренции.