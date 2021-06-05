"Арсенал" сделал второе предложение по Буэндиа

"Арсенал" сделал уже второе предложение о покупке плеймейкера "Норвича" Эмилиано Буэндиа.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Арсенал" и "Астон Вилла" предложили по 30 миллионов фунтов за Буэндиа.



В ответ на оба предложения "канарейки" ответили отказом, однако "канониры" поспешили вернуться с увеличенной до 35 млн. фунтов суммой, сообщает Sky Sports.



Скорее всего, второе предложение "Арсенала" тоже будет отклонено, потому что победители Чемпионшипа оценивают Эмилиано в 40 млн. фунтов.



Также сообщается, что в услугах 24-летнего Буэндиа заинтересован некий европейский клуб. Ранее в этом сезоне пресса сообщала, что Эмилиано находится на радаре у "Атлетико" и "Валенсии".



Добавим, сам Буэндиа сейчас находится в расположении сборной Аргентины и готовится к выступлению на Кубке Америки.