Итоги сезона Премьер-лиги 2020/21. Верхняя половина

Продолжаем подводить итоги сезона 2020/21 в английской Премьер-Лиге. На очереди верхняя часть таблицы. Продолжаем идти снизу вверх — в данном случае с 10-й до первой строчки в таблице.





ЭВЕРТОН



Лучший бомбардир: Доминик Калверт-Левин — 16

Лучший ассистент: Люка Динь — 7

Лучший игрок: Доминик Калверт-Левин

Разочарование: Алекс Ивоби

Открытие: Бен Годфри



Ожидания



Карло Анчелотти уже познакомился с командой и привел в нее ряд игроков, с которыми работал ранее (Аллан, Хамес), что намекало на то, что от "Эвертона" можно было ожидать прогресса уже в этом сезоне. Как минимум — выйти в Лигу Европы, как максимум — побороться за место в топ-4. "Эвертон" уже несколько сезонов тратит деньги на уровне претендентов на высокие места, но никак не может сделать уверенный шаг хотя бы в зону еврокубков. Казалось, что с таким опытным тренером, как Анчелотти, это получится, и точечное усиление в лице Аллана, Хамеса, Дукуре и Годфри будет этому способствовать.



Сезон



Начало сезона для "Эвертона" было невероятным — четыре победы кряду на старте сезона с 12 забитыми голами и первое место по итогам пятого тура после домашней ничьей с "Ливерпулем". Ничья в дерби была немного фартовой для "ирисок", а отголоски той игры, в которой травмировался защитник "Ливерпуля" Ван Дейк, еще долго звенели по Мерсисайду, но закрепить стартовые успехи "Эвертону" категорически не удалось. Последовали три поражения, затем новый всплеск в декабре, когда команда Анчелотти выиграла четыре поединка кряду и снова вернулась в топ-4, и — новый игровой кризис. Временами "Эвертон" был неплох, в первую очередь в игре на выезде, где получалось надежно закрыть свои ворота и использовать контратаки, но стабильности "ирискам" категорически не хватало. В итоге "Эвертон" стал чуть ли не чемпионом Англии по выездным матчам и командой, заслуживавшей вылета, если оценивать только домашние игры. Результат справедлив — место как раз в середине таблицы.



Оценка



Неудовлетворительно. Несмотря на то, что "Эвертон" был хорош на выезде и, в частности, смог добыть историческую победу на "Энфилде", итоговое место в таблице категорически не отображает амбиции клуба. Если бы "Эвертон" был чуть стабильнее и не допускал таких вещей, как поражение дома от уже вылетевшего "Шеффилд Юнайтед", команда вполне могла бы финишировать в топ-4 в условиях большой плотности в таблице. Но игрокам во втором круге не хватило профессионализма и концентрации, что, наверное, и разочаровало больше всего ушедшего в "Реал" Анчелотти. С другой стороны, в такой ситуации есть вопросы и к самому Анчелотти, много говорившему о "семейном клубе", но не сумевшему стать главой семьи во вверенном ему коллективе. Показательно, что практически никто из игроков не написал ничего в соцсетях по мотивам ухода Карло, а большинство футболистов даже отписались от него.



ЛИДС



Лучший бомбардир: Патрик Бэмфорд — 17

Лучший ассистент: Рафинья — 9

Лучший игрок: Патрик Бэмфорд

Разочарование: Элдер Кошта

Открытие: Джек Харрисон



Ожидания



Среди всех команд, которые пополнили Премьер-Лигу прошлым летом, "Лидс" виделся коллективом, от которого с наибольшей вероятностью можно было ждать качественного футбола и решения задачи закрепления в элите. Марсело Бьелса — специалист, не нуждающийся в представлении и способный создавать условия для прогресса игроков и команды в целом, если пребывает в зоне комфорта. В "Лидсе" Бьелсу боготворят, и он уже давно не пребывал в столь комфортных условиях, потому — от его команды ждали хорошего футбола и как минимум места в середине таблицы.



Сезон



"Лидс" не разочаровал, а скорее очаровал еще больше. Начало сезона в исполнении команды Бьелсы было ураганным — 3:4 с "Ливерпулем" и 4:3 с "Фулхэмом" показали насколько "павлины" могут быть одновременно и сильны, и уязвимы в условиях открытого футбола. Но, чуток повеселив публику, Бьелса сразу же занялся поиском баланса в игре команды и смог его найти ближе к весне. Концовку сезона "Лидс" провел великолепно, выиграв семь матчей из 10 последних и заслуженно финишировал в топ-10. Великолепный сезон провел Патрик Бэмфорд, очень качественно действовала полузащита и, как и ожидали на старте сезона, мы стали свидетелями профессионального роста целого ряда игроков и команды в целом.



Оценка



Хорошо. Глядя на те сложности, которые возникли у вышедших в Премьер-Лигу вместе с "Лидсом" "Фулхэма" и "Вест Бромвича", можно сделать вывод о том, насколько сложной сейчас является задача новичков наладить свою жизнь в элите. "Лидсу" удалось сразу зарекомендовать себя крепким середнячком, и для этого не понадобилось тратить большие деньги — условия для прогресса создала работа Марсело Бьелсы, что выделяет его на фоне многих менеджеров, которые видят путь для прогресса команды лишь в бесконечных покупках новых игроков.



АРСЕНАЛ



Лучший бомбардир: Александр Лакасетт — 13

Лучший ассистент: Виллиан — 5

Лучший игрок: Букайо Сака

Разочарование: Пьер-Эмерик Обамеянг

Открытие: Эмиль Смит-Роу



Ожидания



Микель Артета неплохо провел начальный период своей работы в "Арсенале", выиграл Кубок Англии, но "Арсенал" уже давно утратил свой статус клуба из топ-4, и чтобы вернуть его, "канонирам" нужно было прыгнуть выше головы. Особых условий для этого не было — в силу связывающих клуб по рукам и ногам правил финансового фейр-плей и экономического кризиса, вызванного коронавирусом, а также природной бережливости руководства "канониров", прилично закупиться на рынке "Арсенал" не мог. А тот состав, что есть сейчас у Артеты, это никак не "зона Лиги Чемпионов", а в лучшем случае — топ-6.



Сезон



Сезон "Арсенал" провел как крепкий середняк — побывал и в топ-4, и в нижней половине таблицы, но в зону вылета не опускался и финишировал в топ-8, выдав серию из пяти побед в концовке чемпионата. Уже в середине сезона стало понятно, что единственная возможность вернуться в Лигу Чемпионов для "Арсенала" связана с победой в Лиге Европы, но в который раз не удалось ее использовать, пострадав от бывшего менеджера Унаи Эмери. При Артете "Арсенал" заметно прибавил в плане надежности у своих ворот, но категорически растерял остатки атакующего блеска времен Венгера. Голевые моменты создавались не без труда, а тут еще и Пьер-Эмерик Обамеянг не сумел обеспечить для команды дежурные 20+ мячей, хоть и стал после ухода Озила самым высокооплачиваемым игроком команды.



Оценка



Неудовлетворительно. Регресс "Арсенала" продолжается, и теперь, не использовав возможность пробиться в Лигу Чемпионов из Лиги Европы, "канониры" потеряли и шанс разыграть эту карту в следующем сезоне, лишившись еврокубков вообще. Не исключено, что, сосредоточившись на одном турнире, "Арсенал" сможет чуть лучше выступить в Премьер-Лиге в следующем сезоне, но для этого нужно получить еще и качественное усиление на трансферном рынке. Сейчас по силе состава "Арсенал" находится ровно на том месте, на котором финишировал в этом сезоне — плюс/минус одна-две позиции, не делающие большой разницы для клуба, еще недавно регулярно игравшего в Лиге Чемпионов.



ТОТТЕНХЭМ



Лучший бомбардир: Харри Кейн — 23

Лучший ассистент: Харри Кейн — 14

Лучший игрок: Харри Кейн

Разочарование: Деле Алли

Открытие: Джо Родон



Ожидания



"Тоттенхэм" по итогам сезона 2019/20 выпал из числа клубов, играющих в Лиге Чемпионов, и Жозе Моуриньо был призван вернуть команду в топ-4 или же выиграть Лигу Европы, получив достаточно скромное усиление на трансферном рынке. Хейбьерг, Дохерти и Бэйл, а также пришедший осенью из "Суонси" Джо Родон — это немного не то, к чему Моуриньо привык в летнее межсезонье в клубах, в которых работал ранее. Но у него оставалась самая сильная связка форвардов в Премьер-Лиге Сон-Кейн и достаточно квалифицированный состав, чтобы решить задачу возвращения в Лигу Чемпионов.



Сезон



Первую треть сезона "Тоттенхэм" провел очень сильно, а с наступлением зимы и вовсе поднялся на первое место, после чего многие эксперты стали говорить о том, что "шпоры" способны побороться за чемпионство. Связка Кейн-Сон работала исправно, защита "Тоттенхэма" практически не ошибалась, и даже то, что из летних новичков сходу заиграл только Пьер-Эмиль Хейбьерг, никого не смущало — "шпоры" выглядели сбалансированной командой, способной финишировать в топ-4, как минимум. Но зима стала для Моуриньо и его подопечных настоящим кошмаром — серия травм показала, что "Тоттенхэм" был колоссом на глиняных ногах, который рухнул, как только травмировался еще и Харри Кейн. И хоть с наступлением весны и восстановлением Кейна "шпорам" удалось наладить стабильный набор очков, этого оказалось мало, чтобы догнать уходящий в Лигу Чемпионов поезд. Наверное, где-то подкузьмил команде и ее президент Даниэль Леви, который уволил Моуриньо в момент, когда Жозе еще мог все исправить и финишировать в топ-4 или хотя бы выиграть трофей — Кубок Лиги. Но нежелание платить португальцу ряд бонусов оказалось для Леви важнее спортивной составляющей, а единственное, чем смог отметиться "Тоттенхэм" под руководством Райана Мейсона, это лишение "Лестера" шанса попасть в топ-4 в последнем туре.



Оценка



Неудовлетворительно. Самый большой кошмар, который в этом сезоне пережили болельщики "Тоттенхэма", — вылет из Лиги Европы от загребского "Динамо" в момент, когда стали ясно, что второй по значимости еврокубок является главной целью команды на сезон. В чемпионате команда играла неровно, и хоть были у нее и по-настоящему хорошие матчи, не смогла решить задачу-минимум на сезон, что может аукнуться уже в ближайшем будущем. Харри Кейн выразил твердое намерение перебраться в клуб, который выступает в Лиге Чемпионов и сражается за трофеи, и у руководства "Тоттенхэма" сейчас нет морального права его удерживать.



ВЕСТ ХЭМ



Лучший бомбардир: Томаш Соучек, Мичейл Антонио — по 10

Лучший ассистент: Аарон Крессуэлл — 8

Лучший игрок: Томаш Соучек

Разочарование: Саид Бенрахма

Открытие: Владимир Цоуфал



Ожидания



После того, как Дэвиду Мойесу удалось сохранить "Вест Хэму" прописку в Премьер-Лиге, он получил некий карт-бланш от руководства "молотобойцев", но в пору кризиса клуб не мог тратить много, что, наверное, пошло ему на пользу. Мойес сумел подписать за небольшие деньги чешский дуэт из "Славии" Соучек-Цоуфал, что выглядело логичным после того, как Соучек отлично проявил себя на правах аренды. Также была оформлена арендная сделка по Саиду Бенрахме, а ряд игроков, которые были не нужны Мойесу, были проданы или отправлены в аренду. Еще в "Эвертоне" Мойес прекрасно проявил себя в условиях ограниченного трансферного бюджета, и в "Вест Хэме" он снова подтвердил, что является большим умельцем подписывать хороших игроков за небольшие деньги и эффективно использовать функцию аренды с последующим выкупом.



Сезон



Реанимация карьеры и репутации Мойеса продолжилась и на футбольном поле, где его "Вест Хэм" предстал командой, опасной для всех. Опять же, традиционно для Мойеса, его команда не очень удачно стартовала, но разогналась по ходу дистанции и выдала очень сильный отрезок в январе-феврале, когда Дэвид провернул еще одну гениальную сделку и арендовал у "Манчестер Юнайтед" хорошо знакомого ему и также нуждавшегося в восстановлении репутации Джесси Лингарда. В начале 2021 года "Вест Хэм" был невероятно силен и добывал одну за другой минимальные победы, но в решающий момент команду как раз подвело умение удерживать добытое преимущество. В игре с "Арсеналом" "молотки" сыграли вничью, ведя 3:0, и потеряли уверенность в себе, которая помогала им ранее. Решающую же осечку "Вест Хэм" допустил в матче с "Ньюкаслом", где отыграл в меньшинстве два мяча, но все же уступил — после этого стало ясно, что в Лиге Чемпионов следующего сезона команда Мойеса не сыграет.



Оценка



Отлично. Но все то разочарование, которое игроки и болельщики "Вест Хэма" испытывали после завершения сезона, имеет приятный привкус, так как команда реально претендовала на место в топ-4 и до последнего сохраняла шансы пробиться туда, сражаясь на равных с "Челси", "Ливерпулем" и "Лестером"! Сколько денег нужно было вкинуть владельцам "Вест Хэма" в усиление состава (с очень низкой эффективностью), скольких маститых специалистов из Европы пригласить, чтобы во многом случайно прийти к варианту с Мойесом, который с весьма ограниченным бюджетом вывел команду в еврокубки и едва не затащил ее в Лигу Чемпионов.



ЛЕСТЕР



Лучший бомбардир: Джейми Варди — 15

Лучший ассистент: Джейми Варди — 9

Лучший игрок: Юри Тилеманс

Разочарование: Дженгиз Ундер

Открытие: Джеймс Джастин



Ожидания



"Лестер" при Брендане Роджерса упорно пытается прорваться в топ-4, и в предыдущем сезоне "лисам" не хватило самой малости, чтобы выполнить эту задачу. Ожидалось, что в новом чемпионате "Лестер" снова предпримет еще одну попытку. "Лисы" потеряли Бена Чилуэлла, но не только купили ему на замену Тимоти Кастаня из "Аталанты", но и получили сразу двух качественных крайних защитников из академии — Джеймса Джастина и Люка Томаса. Потому вряд ли можно было говорить о том, что "Лестер" стал слабее после ухода Чилуэлла. Оборону усилил приход Весле Фофана, а в остальном состав "Лестера" оставался стабильным, сыгранным и наполненным игроками, способными прогрессировать под руководством Роджерса.



Сезон



"Лестер" провел очень хороший сезон и стабильно находился в топ-4, но все же не смог удержать занятую высоту и свалился на пятое место после двух поражений на финише. Обидно, так как команда в целом не допускала трех поражений кряду и поймала спад только в концовке чемпионата, проиграв "Ньюкаслу", "Челси" и "Тоттенхэму" — в каждом из этих матчей "лисы" могли рассчитывать на большее, но в итоге им чуточку не хватило силы характера и везения, чтобы добрать необходимые для финиша в топ-4 очки. Слабее чем предыдущий сезон, отыграли Чаглар Сеюнджю, Айозе Перес, Рикарду Перейра, так и не смог пока что на полную раскрыться Деннис Прат, но были и игроки, которые значительно прибавили. В первую очередь это Юри Тилеманс и Харви Барнс, а также Келечи Ихеаначо, Нампалис Менди, Джеймс Джастин и Люк Томас.



Оценка



Хорошо. Хоть "Лестер" и не выполнил задачу на сезон, а также не лучшим образом сыграл в Лиге Европы, впечатление от игры команды было приятным, а прогресс ее отдельных исполнителей — заметным. Есть ощущение, что эта команда под руководством этого менеджера способна прибавлять и дальше, и рано или поздно ей все же покорится намеченная цель.



ЧЕЛСИ



Лучший бомбардир: Жоржиньо — 7

Лучший ассистент: Тимо Вернер — 8

Лучший игрок: Эдуар Менди

Разочарование: Тимо Вернер

Открытие: Рис Джеймс



Ожидания



Если в первом сезоне в качестве менеджера "Челси" Фрэнк Лэмпард мог работать без груза завышенных ожиданий и ответственности, то сейчас он столкнулся с давлением высшего уровня. Летом клуб прилично потратился на трансферном рынке, выложив более 200 миллионов евро за Вернера, Зийеша, Чилуэлла и Хаверца, а также приобрел нового голкипера Эдуара Менди и взял свободным агентом Тиаго Силву. Из всех этих игроков, судя по всему, Лэмпард по-настоящему рад был только Чилуэллу и Менди, а с Вернером и Хаверцем вообще не очень понимал, что делать.



Сезон



Увы, но проведший с командой очень хороший сезон в условиях, которые казались сложными, Фрэнк Лэмпард оказался не готов к работе под настоящим давлением. Когда он мог доверять молодежи и тем игрокам, которые нравились ему лично, все шло относительно неплохо, но столкнувшись с реалиями, в которых работает большинство менеджеров в топ-клубах, когда им предоставляют игроков, отобранных другими людьми, он поплыл и оказался не готов к работе с часто капризными и своенравными звездами. Конфликт с Рюдигером и Алонсо, неспособность быстро интегрировать в игру команды Хаверца и Вернера привели к тому, что, несмотря на все свои заслуги и действительно хороший первый сезон работы в клубе, Фрэнк был отправлен в отставку. Это было жесткое, но необходимое решение со стороны Романа Абрамовича и Марины Грановской, и произошедшее дальше полностью оправдывает отсутствие сентиментальности у них в момент расставания с Лэмпардом.



Пришедший на смену Лэмпарду Томас Тухель как раз умел как никто другой работать в условиях, когда трансферами занимаются другие люди, и очень быстро смог расставить все на свои места в игре "Челси". Немец молниеносно разобрался с обороной, которая при Лэмпарде не отличалась надежностью, сумел добиться еще большего от Мейсона Маунта, вернул в основную обойму Рюдигера и Алонсо, а самое главное — сделал так, что все игроки в раздевалке чувствовали себя нужными и важными. Как итог, "Челси" не только отобрал у "Лестера" место в топ-4, но и выиграл Лигу Чемпионов, о чем в первой половине сезона можно было только мечтать.



Оценка



Хорошо. Несмотря на все проблемы, возникшие в команде в первом круге, менеджмент "Челси" сработал идеально, в нужный момент произведя замену тренера. Это решение перевернуло все — атмосферу в раздевалке, результаты команды в чемпионате, ее игру и шансы завершить сезон с трофеями. Их могло быть и больше, но и одна лишь победа в Лиге Чемпионов — невероятный успех для Тухеля, который прибыл на "Стэмфорд Бридж" лишь в середине января и превратил раздираемую внутренними склоками команду в монолит, с которым было невероятно сложно справиться даже самым сильным клубам Европы.



ЛИВЕРПУЛЬ



Лучший бомбардир: Мохамед Салах — 22

Лучший ассистент: Робертсон, Фирмино, Александер-Арнольд, Мане — по 7

Лучший игрок: Мохамед Салах

Разочарование: Наби Кейта

Открытие: Диогу Жота



Ожидания



"Ливерпуль", наконец, поднялся на вершину и стал чемпионом Англии. В условиях Премьер-Лиги невероятно сложно выиграть чемпионат дважды кряду, но, казалось, соскучившийся по чемпионскому кубку "Ливерпуль" способен это сделать. Команда получила точечное усиление по всем позициям, увеличила вариативность состава за счет Минамино, Цимикаса, Тиаго Алькантары и Диогу Жоты, не потеряла никого из лидеров. Все говорило о том, что "Ливерпуль" способен защитить завоеванный титул или минимум завершить сезон с трофеем.



Сезон



Реальность оказалась очень жестокой к амбициям "Ливерпуля" по защите титула. Оказалось, что Юргену Клоппу все же нужно было принимать более решительные меры по обновлению состава, так как кризис жанра настиг одновременно Роберто Фирмино и Садио Мане, а Мохамед Салах и новичок Диогу Жота тянуть на себе результативность команды могли только до тех пор, пока "Ливерпуль" не накрыла еще и эпидемия травм. В какой-то момент у Клоппа вообще не оказалось центральных защитников, что вынудило клуб в срочном порядке выйти на рынок и купить у "Престона" Бена Дэвиса, а также арендовать у "Шальке" Озана Кабака, но в итоге больше толку в центре обороны было от Фабиньо и клубного воспитанника Натаниэля Филлипса. Конечно, то, что практически полностью пропустили сезон Гомес и Ван Дейк, а также так и не смог залечить свои болячки Матип, во многом объясняет проблемы "Ливерпуля". Но в эпичном матче с "Астон Виллой" в обороне у "Ливерпуля" была как раз пара Гомес-Ван Дейк, что не уберегло команду от семи пропущенных голов.



Оценка



Удовлетворительно. В итоге, столкнувшись с угрозой остаться без Лиги Чемпионов, "Ливерпуль" все же сумел поднятья с седьмого места на третье, выдав после отрезка из шести поражения в семи матчах восемь побед в 10 поединках на финише. Сделать это было непросто, и команде пришлось задействовать все свои скрытые ресурсы — проснулся Фирмино, настоящим лидером себя проявил Алиссон, продолжил стабильно забивать Салах. Но сезон этот, определенно, дал немало пищи для размышлений Юргену Клоппу — нужно что-то менять для возвращения потерянного баланса.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД



Лучший бомбардир: Бруну Фернандеш — 18

Лучший ассистент: Бруну Фернандеш — 11

Лучший игрок: Бруну Фернандеш

Разочарование: Донни Ван де Бек

Открытие: Мейсон Гринвуд



Ожидания



"Манчестер Юнайтед" провел неоднозначный сезон 2019/20, но Оле Гуннару Сульшеру все же удалось убедить руководство клуба в том, что под его руководством команда способна прогрессировать и норвежец остался у руля "красных дьяволов", получив ряд новых игроков — впрочем, не факт, что тех, кого он хотел на самом деле. "Юнайтед" возвращался в Лигу Чемпионов, и было интересно посмотреть, как команда сможет справиться с повышенной нагрузкой и ответственностью — при Сульшере она играла рывками, сменяя удачные отрезки с провальными, тогда как команде из Лиги Чемпионов важно идти по сезону плавно, без явных срывов.



Сезон



Сезон начался так, что уже очень скоро Сульшер стал главным претендентом на первую отставку. Особенно болезненным было домашнее поражение от "Тоттенхэма", после которого над норвежцем не глумился только ленивый. Да и минимальный проигрыш дома от "Арсенала" добавлял веса критике, которая неслась в сторону Сульшера со всех сторон. Но непотопляемый норвежец стоически выдержал все удары судьбы и сделал так, что его скорое увольнение перестало быть предметом всеобщего обсуждения. В ноябре команда заиграла и начала подниматься по ступенькам турнирной таблицы, продемонстрировав ту стабильность, которой на тот момент не было ни у "Ливерпуля", ни у "Челси". Негативным моментом был вылет из Лиги Чемпионов после группового раунда, но результаты команды в чемпионате поддержали репутацию Сульшера, которая снова не упала ниже того плинтуса, который позволяет ему оставаться на своей должности. Часто выручал Сульшера Эдинсон Кавани, который стал для него таким же "суперсабом", коим сам Оле Гуннар был для сэра Алекса Фергюсона.



Оценка



Хорошо. Сейчас второе место мало чем отличается от третьего и четвертого, но для "Юнайтед" итоговый результат в чемпионате все же стоит назвать достижением. Команда справилась с неудачным стартом и планомерно набирала очки, пока не заняла позицию, на которой и провела весь второй круг — стабильно, без срывов и мини-кризисов. Были действительно хорошие матчи, победа над "Манчестер Сити" на выезде, феерический разгром "Саутгемптона", ряд волевых матчей, где команда проявляла свое традиционное умение совершить камбэк за считанные минуты. Сезон был бы успешнее с победой в Лиге Европы, но справиться с "Вильярреалом", как и ранее с "Севильей", "Юнайтед" не смог.



МАНЧЕСТЕР СИТИ



Лучший бомбардир: Илкай Гюндоган — 13

Лучший ассистент: Кевин Де Брюйне — 12

Лучший игрок: Рубен Диаш

Разочарование: Рахим Стерлинг

Открытие: Фил Фоден



Ожидания



"Манчестер Сити" всегда нацелен на победу во всех турнирах, и после того, как "Ливерпуль" сумел сменить "горожан" на английском троне, ожидалось, что манкунианцы приложат все усилия, чтобы вернуть себе звание сильнейшей команды Англии. На трансферном рынке Гвардиола получил очередную порцию защитников, на сей раз — Натана Аке и Рубена Диаша, а вдобавок на перспективу удалось подписать Феррана Торреса — атакующего полузащитника "Валенсии", который должен в будущем стать тем игроком, коим для "Сити" был его соотечественник Давид Сильва.



Сезон



Для "Сити" это был сложный, но очень показательный сезон и во многом — переломный. Пеп Гвардиола по ходу чемпионата столкнулся со сложностями и тем, что собранный им ранее механизм перестал работать слаженно и эффективно. Он даже рискнул признать это во всеуслышание на пресс-конференции после поражения от "Тоттенхэма" и принялся исправлять упущения, пока сезон не покатился по наклонной. Получилось очень круто: Гвардиола и его команда быстро выявили основную проблему — падение эффективности действий команды при прессинге, и оперативно изменилась схема игры в сторону более прагматичной и рациональной работы с мячом. Как следствие, после поражения от "Тоттенхэма" "горожане" пропустили всего шесть мячей в последующих 19 матчах чемпионата, а после осечки с "Вест Бромвичем" выдали серию из 15 побед, которая и подняла их на первое место. Даже поражение от ближайшего преследователя, "Манчестер Юнайтед", не помешало команде Гвардиолы уверенно выиграть золотые медали. Важнейшими игроками команды в этот период были Рубен Диаш и Джон Стоунс, составившие надежный дуэт центрбеков, а также — Илкай Гюндоган, чьи голы позволили не заметить слабой формы нападающих. Привычно хорош был Кевин Де Брюйне, чьи стандарты часто помогали решать исход встречи, когда не получалось создать нужное количество голевых моментов с игры, великолепный сезон провел Фил Фоден, прогрессировавший с каждым матчем. Чуть сдал Рахим Стерлинг, но с другой стороны лучше, чем в предыдущем сезоне, играл Рияд Махрез.



Оценка



Отлично. Этот "Сити" — самая прагматичная команда Пепа, самая надежная в обороне и самая безжалостная к соперникам команда, которая была у каталонца. Если ранее применительно к Гвардиоле часто говорили о том, что он везде работает с одним лекалом и строит все новые и новые "Барселоны", то тут мы имеем дело с командой, которая вообще не похожа ни на что, что он создавал прежде. Даже с такой командой Пеп не смог пока что привезти в клубный музей "Сити" трофей Лиги Чемпионов, но рано или поздно это произойдет, так как в условиях жесткой конкуренции с "Ливерпулем", "Челси" и "Юнайтед" команда Пепа будет становиться только сильнее.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru