Агбонлахор ожидает, что Грилиш останется в "Вилле"
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор ожидает, что плеймейкер Джек Грилиш не покинет бирмингемский клуб этим летом.
Грилиш забил семь голов и отдал 12 результативных передач в 27 матчах этого сезона, который был оборван для него травмой. Но Джек сделал достаточно, чтобы своей игрой привлечь внимание "Манчестер Сити".
Также с прошлого лета интерес к Грилишу сохраняет "Манчестер Юнайтед", однако Агбонлахор не думает, что кто-нибудь решится выложить 130 миллионов фунтов за Джека.
"Насколько я слышал, Джек Грилиш останется, а "Вилла" потратится на укрепление состава".
"Да и кто может позволить его? Если "Астон Вилла" соберется продать его, они захотят более 100 миллионов фунтов".
"Действительно ли "Манчестер Сити" в нем нуждается? У них уже есть игроки вроде Фодена, Де Брюйне и Гюндогана. Они хотят купить нападающего, и вы хотите сказать, что после этого они потратят еще 100 миллионов фунтов на Грилиша?"
"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" — единственные, кто может позволить его в Премьер-Лиге, но захотят ли эти команды заплатить 100 или 130 миллионов фунтов в условиях COVID? Я не особо уверен", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.
05.06.2021 00:05
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Грилиш станет заложником обстоятельства, не надо было спасать Виллу в прошлый сезон. Клубу нужно учесть это и продать за разумные деньги, чтобы он мог прогрессировать, сделать красивую карьеру как Бекхэм. Крутейший игрок. Мало таких игроков. Опять же здесь имеет место фактор клуба, как с Кейном. Не надо было подписывать новый контракт, понятно же что без работы не остануться. Вот Алаба красавчик, подождал немного и пожалуйста Реал.
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