Агбонлахор ожидает, что Грилиш останется в "Вилле"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор ожидает, что плеймейкер Джек Грилиш не покинет бирмингемский клуб этим летом.

Грилиш забил семь голов и отдал 12 результативных передач в 27 матчах этого сезона, который был оборван для него травмой. Но Джек сделал достаточно, чтобы своей игрой привлечь внимание "Манчестер Сити".



Также с прошлого лета интерес к Грилишу сохраняет "Манчестер Юнайтед", однако Агбонлахор не думает, что кто-нибудь решится выложить 130 миллионов фунтов за Джека.



"Насколько я слышал, Джек Грилиш останется, а "Вилла" потратится на укрепление состава".



"Да и кто может позволить его? Если "Астон Вилла" соберется продать его, они захотят более 100 миллионов фунтов".



"Действительно ли "Манчестер Сити" в нем нуждается? У них уже есть игроки вроде Фодена, Де Брюйне и Гюндогана. Они хотят купить нападающего, и вы хотите сказать, что после этого они потратят еще 100 миллионов фунтов на Грилиша?"



"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" — единственные, кто может позволить его в Премьер-Лиге, но захотят ли эти команды заплатить 100 или 130 миллионов фунтов в условиях COVID? Я не особо уверен", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.