Агбонлахор ожидает, что Грилиш останется в "Вилле"

Джек Грилиш Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор ожидает, что плеймейкер Джек Грилиш не покинет бирмингемский клуб этим летом.

Грилиш забил семь голов и отдал 12 результативных передач в 27 матчах этого сезона, который был оборван для него травмой. Но Джек сделал достаточно, чтобы своей игрой привлечь внимание "Манчестер Сити".

Также с прошлого лета интерес к Грилишу сохраняет "Манчестер Юнайтед", однако Агбонлахор не думает, что кто-нибудь решится выложить 130 миллионов фунтов за Джека.

"Насколько я слышал, Джек Грилиш останется, а "Вилла" потратится на укрепление состава".

"Да и кто может позволить его? Если "Астон Вилла" соберется продать его, они захотят более 100 миллионов фунтов".

"Действительно ли "Манчестер Сити" в нем нуждается? У них уже есть игроки вроде Фодена, Де Брюйне и Гюндогана. Они хотят купить нападающего, и вы хотите сказать, что после этого они потратят еще 100 миллионов фунтов на Грилиша?"

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" — единственные, кто может позволить его в Премьер-Лиге, но захотят ли эти команды заплатить 100 или 130 миллионов фунтов в условиях COVID? Я не особо уверен", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.


Метки Агбонлахор, Астон Вилла, Грилиш

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2021 00:05

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  1. mansoor 05.06.2021 00:18 # mansoor
    Грилиш станет заложником обстоятельства, не надо было спасать Виллу в прошлый сезон. Клубу нужно учесть это и продать за разумные деньги, чтобы он мог прогрессировать, сделать красивую карьеру как Бекхэм. Крутейший игрок. Мало таких игроков. Опять же здесь имеет место фактор клуба, как с Кейном. Не надо было подписывать новый контракт, понятно же что без работы не остануться. Вот Алаба красавчик, подождал немного и пожалуйста Реал.

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