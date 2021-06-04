"Милан" выкупит Томори за 25 миллионов фунтов

Фикайо Томори На следующей неделе "Милан" должен завершить приобретение защитника Фикайо Томори у "Челси".

Присоединившись к "Милану" на правах аренды в январе, Томори проявил себя с лучшей стороны и помог клубу с "Сан-Сиро" финишировать на втором месте в Серии А.

"Россонери" изначально принадлежало право выкупа Фикайо за 25 миллионов фунтов, однако последние дни итальянский клуб пытался сбить цену за 23-летнего англичанина.

Как сообщает Sky Sports, "синие" отказались идти на уступки. Теперь "Милану" не остается ничего другого, кроме как заплатить 25 млн. фунтов и оформить постоянный трансфер Томори, что должно произойти уже в ближайшие дни.

Добавим, до своего ухода в аренду Томори сыграл лишь один матч за "Челси" в Премьер-Лиге. В Серии А Фикайо провел 17 поединков.


Метки Милан, Томори, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 04.06.2021 23:54 # makeewadim
    Даже и если Милан и захочет в будущем его перепрадать, скорей всего, больше 50млн не смогут

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  2. suddenly 04.06.2021 23:14 # suddenly
    Через 3-4 года выкупят обратно за сотку.

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  3. stamford-bridge 04.06.2021 23:08 # stamford-bridge
    сейчас бы 23-х летнему англу играть в ссаном милане))

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  4. sexan 04.06.2021 23:06 # sexan
    Ну х.з. Вроде игрок не плохой, но что то не то.

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