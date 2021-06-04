Паратичи близок назначению спотивным директором "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" близок к назначению Фабио Паратичи на должность спортивного директора.

Последнее время президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви лично определял трансферную политику клуба, но сейчас решил вернуться к модели, где отвечать за комплектацию состава будет отдельный человек — прежде эту роль исполняли Пол Митчелл, Франко Бальдини, Дамьен Комолли, Франк Арнесен Давид Плит.



По информации The Athletic и The Guardian, "шпорам" и Паратичи остается согласовать последние детали. Фабио переходит в лондонский клуб, решив не продлевать свой контракт с "Ювентусом".



Паратичи трудился в Турине на протяжении 11 последних лет. За это время "Ювентус" завоевал 19 трофеев.



В период с 2011 по 2014 год наставником "Ювентуса" был Антонио Конте, с которым Паратичи вскоре может воссоединиться в "Тоттенхэме", хотя, как утверждается, Леви собирается назначить Фабио независимо от того, кто займет позицию главного тренера.



"Я не думаю, что это правильное время говорить о других клубах сегодня. Сегодня я прощаюсь с "Ювентусом". Моя семья надеется, что я быстро найду работу", — сообщил на прощальной пресс-конференции Паратичи.