"Юнайтед" принял два решения по итогам встречи с фанатами
"Манчестер Юнайтед" объявил о двух важных изменениях по итогам встречи совладельца клуба Джоэла Глэйзера с фанатами.
Семейство Глэйзеров очень редко напрямую общается с болельщиками своего клуба, однако на сей раз американские бизнесмены были вынуждены на это пойти, учитывая сильнейшую протестную волну после скандала с Европейской Суперлигой.
Таким образом, в пятницу Джоэл Глэйзер, сопрезидент "красных дьяволов", посетил собрание фанатов и пообещал "создать новый дух партнерства" между болельщиками и клубом.
Выражаться это будет в учреждении Консультативного совета фанатов (Fan Advisory Board) при руководстве "Юнайтед".
Также клуб проработает инициативу Fan Share Scheme, согласно которой для фанатов будет создан новый класс акций с правом голоса, которое в данный момент есть только у Глэйзеров.
04.06.2021 21:00
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где вы видели евреев дураков
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Алчные евреи кинули болельщикам кость, но по-факту опять всех нае6али.
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