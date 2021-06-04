"Юнайтед" принял два решения по итогам встречи с фанатами

Оле Гуннар Сульшер и Глэйзеры "Манчестер Юнайтед" объявил о двух важных изменениях по итогам встречи совладельца клуба Джоэла Глэйзера с фанатами.

Семейство Глэйзеров очень редко напрямую общается с болельщиками своего клуба, однако на сей раз американские бизнесмены были вынуждены на это пойти, учитывая сильнейшую протестную волну после скандала с Европейской Суперлигой.

Таким образом, в пятницу Джоэл Глэйзер, сопрезидент "красных дьяволов", посетил собрание фанатов и пообещал "создать новый дух партнерства" между болельщиками и клубом.

Выражаться это будет в учреждении Консультативного совета фанатов (Fan Advisory Board) при руководстве "Юнайтед".

Также клуб проработает инициативу Fan Share Scheme, согласно которой для фанатов будет создан новый класс акций с правом голоса, которое в данный момент есть только у Глэйзеров.


Метки болельщики, Глэйзеры, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 04.06.2021 22:05 # manutd-20champ
    где вы видели евреев дураков

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  2. high-malvern 04.06.2021 21:23 # high-malvern
    Алчные евреи кинули болельщикам кость, но по-факту опять всех нае6али.

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