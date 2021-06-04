"Юнайтед" принял два решения по итогам встречи с фанатами

"Манчестер Юнайтед" объявил о двух важных изменениях по итогам встречи совладельца клуба Джоэла Глэйзера с фанатами.

Семейство Глэйзеров очень редко напрямую общается с болельщиками своего клуба, однако на сей раз американские бизнесмены были вынуждены на это пойти, учитывая сильнейшую протестную волну после скандала с Европейской Суперлигой.



Таким образом, в пятницу Джоэл Глэйзер, сопрезидент "красных дьяволов", посетил собрание фанатов и пообещал "создать новый дух партнерства" между болельщиками и клубом.



Выражаться это будет в учреждении Консультативного совета фанатов (Fan Advisory Board) при руководстве "Юнайтед".



Также клуб проработает инициативу Fan Share Scheme, согласно которой для фанатов будет создан новый класс акций с правом голоса, которое в данный момент есть только у Глэйзеров.