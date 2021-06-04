PFA объявила состав символической сборной Премьер-Лиги

Харри Кейн и Рубен Диаш Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) объявила состав символической сборной Премьер-Лиги в 2021 году.

Как и можно было предположить, наибольшее представительство в символической сборной имеет "Манчестер Сити". Чемпионы Премьер-Лиги делегировали сюда сразу шестерых игроков: голкипера Эдерсона, защитников Жоау Канселу, Джона Стоунса и Рубена Диаша, полузащитников Кевина Де Брюйне и Илкая Гюндогана.

Занявший второе место "Манчестер Юнайтед" представлен в символической сборной защитником Люком Шоу и полузащитником Бруну Фернандешем.

Линию нападения сформировали Харри Кейн с Соном Хен Мином из "Тоттенхэма" и Мохамед Салах из "Ливерпуля".

Добавим, PFA назовет имя Игрока Года во время своей церемонии наград в ближайшее воскресенье.

Символическая сборная Премьер-Лиги по версии PFA


Метки PFA, награды

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 863

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Последние комментарии:




  1. alexomck 04.06.2021 20:39 # alexomck
    справедливо

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  2. makeewadim 04.06.2021 20:27 # makeewadim
    Нуууу..., такое

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  3. asnural 04.06.2021 20:22 # asnural
    Сборная лузеров

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  4. orkengun 04.06.2021 20:05 # orkengun
    Кейн, Фернандес или Диас

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  5. true-manc 04.06.2021 20:01 # true-manc
    > наибольшее представительство в символической сборной имеет "Манчестер Сити". Чемпионы Премьер-Лиги делегировали сюда сразу шестерых игроков: голкипера Эдерсона, защитников Жоау Канселу, Джона Стоунса и Рубена Диаша, полузащитников Кевина Де Брюйне и Илкая Гюндогана.

    КОРОЛИ!!!

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