PFA объявила состав символической сборной Премьер-Лиги
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) объявила состав символической сборной Премьер-Лиги в 2021 году.
Как и можно было предположить, наибольшее представительство в символической сборной имеет "Манчестер Сити". Чемпионы Премьер-Лиги делегировали сюда сразу шестерых игроков: голкипера Эдерсона, защитников Жоау Канселу, Джона Стоунса и Рубена Диаша, полузащитников Кевина Де Брюйне и Илкая Гюндогана.
Занявший второе место "Манчестер Юнайтед" представлен в символической сборной защитником Люком Шоу и полузащитником Бруну Фернандешем.
Линию нападения сформировали Харри Кейн с Соном Хен Мином из "Тоттенхэма" и Мохамед Салах из "Ливерпуля".
Добавим, PFA назовет имя Игрока Года во время своей церемонии наград в ближайшее воскресенье.
04.06.2021 20:00
Просмотров: 863
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
справедливо
(ответить)
Нуууу..., такое
(ответить)
Сборная лузеров
(ответить)
Кейн, Фернандес или Диас
(ответить)
> наибольшее представительство в символической сборной имеет "Манчестер Сити". Чемпионы Премьер-Лиги делегировали сюда сразу шестерых игроков: голкипера Эдерсона, защитников Жоау Канселу, Джона Стоунса и Рубена Диаша, полузащитников Кевина Де Брюйне и Илкая Гюндогана.
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий