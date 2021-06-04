Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) объявила состав символической сборной Премьер-Лиги в 2021 году.

Как и можно было предположить, наибольшее представительство в символической сборной имеет "Манчестер Сити". Чемпионы Премьер-Лиги делегировали сюда сразу шестерых игроков: голкипера Эдерсона, защитников Жоау Канселу, Джона Стоунса и Рубена Диаша, полузащитников Кевина Де Брюйне и Илкая Гюндогана.



Занявший второе место "Манчестер Юнайтед" представлен в символической сборной защитником Люком Шоу и полузащитником Бруну Фернандешем.



Линию нападения сформировали Харри Кейн с Соном Хен Мином из "Тоттенхэма" и Мохамед Салах из "Ливерпуля".



Добавим, PFA назовет имя Игрока Года во время своей церемонии наград в ближайшее воскресенье.



