"Челси" продлил контракты с Тиаго Силвой и Жиру

"Челси" объявил о продлении контрактов с защитником Тиаго Силвой и нападающим Оливье Жиру.

Оба ветерана могли покинуть "Стэмфорд Бридж" свободными агентами этим летом, однако главный тренер "синих" Томас Тухель, который сам только что продлил свой контракт, не пожелал терять опытнейших игроков.



Присоединившись к "Челси" в августе прошлого года, Силва провел 34 матча во всех соревнованиях за лондонцев и забил два гола.



"Когда мы пригласили Тиаго Силву прошлым летом, мы знали, что добавляем команде игрока мирового уровня. Тиаго должным образом демонстрировал каждому в "Челси" свое безмерное мастерство на протяжении этого сезона, оказывая огромное влияние на поле и за его пределами".



"Когда мы его подписывали, то выразили надежду, что Тиаго пополнит свой внушительный список наград, и он сделал это победой в Лиге Чемпионов в прошлый уикенд. Надеемся, он продолжит в том же духе в ближайший год", — сообщила директор "Челси" Марина Грановская.



Аналогичным образом "Челси" воспользовался своей опцией по продлению контракта с Жиру, причем это произошло еще в апреле.



34-летний француз находится на "Стэмфорд Бридж" уже три с половиной года, в течение этого времени забив 32 гола, включая шесть на пути к трофею Лиги Чемпионов в этом сезоне.



"Было так много важных моментов, когда Оливье исполнял определяющую роль для этого клуба — от победы в Кубке Англии в 2018 году до 11 голов на пути к победе в Лиге Европы в 2019. Он забивал волшебные голы, и мы никогда не забудем его результативный удар против "Атлетико" на пути к победе в Лиге Чемпионов в этом сезоне".



"Учитывая, сколь многое было для нас на кону на тот момент, мы не могли принять иное решение, кроме как продлить его контракт в апреле", — сообщила Грановская.