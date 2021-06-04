"Челси" может купить Обамеянга

"Челси" может попытаться приобрести капитана "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга этим летом.

Покупка забивного нападающего является приоритетной задачей для "Челси" на летнее трансферное окно, особенно с учетом вероятного ухода Тэмми Абрахэма и Оливье Жиру.



С переездом на "Стэмфорд Бридж" связывают Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" и Ромелу Лукаку из "Интера", но оба этих игрока, судя по всему, останутся в своих клубах.



Как утверждает The Telegraph, "синие" могут переключить свое внимание на Обамеянга, который в свое время забил 79 голов в 95 матчах за "Боруссию" при Томасе Тухеле.



На самом деле "Челси" интересовался Пьер-Эмериком еще прошлым летом. На приглашении габонского бомбардира настаивал Фрэнк Лэмпард, предшественник Тухеля на посту главного тренера, однако руководство клуба не пожелало тратиться на немолодого игрока с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.



31-летний Обамеянг едва завершил свой худший сезон за все время выступлений в Англии и не смог помочь "Арсеналу" пробиться в еврокубки, что может навести его на мысли о смене обстановки.



Добавим, в преддверии матча Премьер-Лиги против "канониров" в мае Тухель рассказывал, что до сих пор регулярно общается с Обамеянгом.