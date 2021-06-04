"Челси" может купить Обамеянга

Томас Тухель и Пьер-Эмерик Обамеянг "Челси" может попытаться приобрести капитана "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга этим летом.

Покупка забивного нападающего является приоритетной задачей для "Челси" на летнее трансферное окно, особенно с учетом вероятного ухода Тэмми Абрахэма и Оливье Жиру.

С переездом на "Стэмфорд Бридж" связывают Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" и Ромелу Лукаку из "Интера", но оба этих игрока, судя по всему, останутся в своих клубах.

Как утверждает The Telegraph, "синие" могут переключить свое внимание на Обамеянга, который в свое время забил 79 голов в 95 матчах за "Боруссию" при Томасе Тухеле.

На самом деле "Челси" интересовался Пьер-Эмериком еще прошлым летом. На приглашении габонского бомбардира настаивал Фрэнк Лэмпард, предшественник Тухеля на посту главного тренера, однако руководство клуба не пожелало тратиться на немолодого игрока с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.

31-летний Обамеянг едва завершил свой худший сезон за все время выступлений в Англии и не смог помочь "Арсеналу" пробиться в еврокубки, что может навести его на мысли о смене обстановки.

Добавим, в преддверии матча Премьер-Лиги против "канониров" в мае Тухель рассказывал, что до сих пор регулярно общается с Обамеянгом.


Метки Арсенал, Обамеянг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 04.06.2021 18:56 # alexander-arnold
    Абамеянг Фил Джонс и Данни Роуз и состав Челчи укомплектован

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  2. gunars 04.06.2021 18:53 # gunars
    ахахах покупайте

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  3. ba-29 04.06.2021 18:50 # ba-29
    Обмен на Абрахама + Бакайоко какой-нибудь

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  4. superperez101 04.06.2021 18:44 # superperez101
    марсиаля у манков пусть купит

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  5. bamboleyro 04.06.2021 18:44 # bamboleyro
    ахаха холландов они собрались покупать, ага

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  6. hunter022 04.06.2021 18:22 # hunter022
    100 лямов и забирайте

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  7. feldkurat 04.06.2021 18:15 # feldkurat
    Скажем дружно... нахер нужно.

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