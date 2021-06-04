"Тоттенхэм" предложил Роузу вернуться в качестве тренера

Покидающий "Тоттенхэм" защитник Данни Роуз заявил, что ему было предложено вернуться в клуб в будущем.

В конце июня Роуз станет свободным агентом — "Тоттенхэм" решил не продлевать контракт со своим воспитанником, который посвятил клубу 14 лет и который этот сезон провел в резерве.



Тем не менее, президент "шпор" Даниэль Леви дал понять 30-летнему англичанину, что того ценят в "Тоттенхэме".



"Я только что встретился с президентом этим утром. Он спросил, нуждаюсь ли я в помощи с чем-либо, и сказал, что клуб будет рад моему возвращению в будущем".



"Я предельно счастлив, что сделал это выбор, перейдя сюда в 2007 году, и я предвкушаю свое возвращение, когда закончу играть в футбол. Надеюсь, я смогу снова влиять на молодежь, как я это делал в этом сезоне", — цитирует Роуза Evening Standard.