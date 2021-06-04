Тухель продлил контракт с "Челси" до 2024 года
Главный тренер "Челси" Томас Тухель продлил свой контракт с лондонским клубом на два года — до июня 2024.
Тухель принял "синих" из рук уволенного Фрэнка Лэмпарда в январе, заключив 18-месячное соглашение. На тот момент команда занимала девятую позицию в Премьер-Лиге.
С тех пор "Челси" финишировал четвертым в Лиге Чемпионов и выиграл Лигу Чемпионов. Также подопечные Тухеля достигли финала Кубка Англии, где уступили "Лестеру".
В 30 матчах при немецком специалисте "Челси" одержал 19 побед, потерпел только пять поражений и пропустил лишь 16 голов.
"Я не могу представить возможность для продления контракта лучше. Я благодарен за этот опыт и очень рад остаться частью семьи "Челси".
"Мы способны на гораздо большее, и мы предвкушаем наши следующие шаги, которые будут соответствовать амбициям и ожиданиям", — сообщил Тухель.
04.06.2021 16:00
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Последние комментарии:
почему 2? 2021, 2022, 2023, 2024 - 4 года
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Хайль хуйхель!
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Я походу считать не умею.
Марина сказал во вью что рады продлить на 2 года. В статейке тут 2 года.
У одного меня лето 24 будет через 3 года?
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уволят в декабре.
простите за спойлер)
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Гвардиола за 5 лет в Англии:
>АПЛ (3)
>Кубок Англии,
>Кубок Лиги (4),
>Суперкубок (2)
клоп за 6 лет в Англии:
>позорная картонка + LGBT awards
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ПЕП НА ТРОНЕ!
клоп на страпоне!
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багаж Лэмпарда не вечный, своих идей у тухеля нет, сейчас накупят бакаек, как обычно, и следующим летом будет новый клуб искать, если не раньше.
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Топовый специалист. Ща ещё Конте подтянется вообще пушка в ЭйПиЭл будет
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