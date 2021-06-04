Тухель продлил контракт с "Челси" до 2024 года

Марина Грановская и Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель продлил свой контракт с лондонским клубом на два года — до июня 2024.

Тухель принял "синих" из рук уволенного Фрэнка Лэмпарда в январе, заключив 18-месячное соглашение. На тот момент команда занимала девятую позицию в Премьер-Лиге.

С тех пор "Челси" финишировал четвертым в Лиге Чемпионов и выиграл Лигу Чемпионов. Также подопечные Тухеля достигли финала Кубка Англии, где уступили "Лестеру".

В 30 матчах при немецком специалисте "Челси" одержал 19 побед, потерпел только пять поражений и пропустил лишь 16 голов.

"Я не могу представить возможность для продления контракта лучше. Я благодарен за этот опыт и очень рад остаться частью семьи "Челси".

"Мы способны на гораздо большее, и мы предвкушаем наши следующие шаги, которые будут соответствовать амбициям и ожиданиям", — сообщил Тухель.


Метки контракты, тренеры, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 04.06.2021 17:03 # bezviz
    почему 2? 2021, 2022, 2023, 2024 - 4 года

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  2. hammersmith 04.06.2021 16:54 # hammersmith
    Хайль хуйхель!

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  3. thegodfather 04.06.2021 16:35 # thegodfather
    Я походу считать не умею.

    Марина сказал во вью что рады продлить на 2 года. В статейке тут 2 года.

    У одного меня лето 24 будет через 3 года?

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  4. wolfsmensch 04.06.2021 16:29 # wolfsmensch
    уволят в декабре.
    простите за спойлер)

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  5. true-manc 04.06.2021 16:16 # true-manc
    Гвардиола за 5 лет в Англии:
    >АПЛ (3)
    >Кубок Англии,
    >Кубок Лиги (4),
    >Суперкубок (2)

    клоп за 6 лет в Англии:
    >позорная картонка + LGBT awards
    _______________________________________________________________________________________

    ПЕП НА ТРОНЕ!
    клоп на страпоне!

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  6. alexomck 04.06.2021 16:09 # alexomck
    багаж Лэмпарда не вечный, своих идей у тухеля нет, сейчас накупят бакаек, как обычно, и следующим летом будет новый клуб искать, если не раньше.

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  7. slash-lfc 04.06.2021 16:05 # slash-lfc
    Топовый специалист. Ща ещё Конте подтянется вообще пушка в ЭйПиЭл будет

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