Тухель продлил контракт с "Челси" до 2024 года

Главный тренер "Челси" Томас Тухель продлил свой контракт с лондонским клубом на два года — до июня 2024.

Тухель принял "синих" из рук уволенного Фрэнка Лэмпарда в январе, заключив 18-месячное соглашение. На тот момент команда занимала девятую позицию в Премьер-Лиге.



С тех пор "Челси" финишировал четвертым в Лиге Чемпионов и выиграл Лигу Чемпионов. Также подопечные Тухеля достигли финала Кубка Англии, где уступили "Лестеру".



В 30 матчах при немецком специалисте "Челси" одержал 19 побед, потерпел только пять поражений и пропустил лишь 16 голов.



"Я не могу представить возможность для продления контракта лучше. Я благодарен за этот опыт и очень рад остаться частью семьи "Челси".



"Мы способны на гораздо большее, и мы предвкушаем наши следующие шаги, которые будут соответствовать амбициям и ожиданиям", — сообщил Тухель.