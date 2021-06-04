Барнс — о травме Трента: "Невелика потеря"

Трент Александер-Арнольд Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс уверен, что сборная Англии не заметит потерю защитника "красных" Трента Александер-Арнольда.

Накануне поступило подтверждение того, что 22-летний Александер-Арнольд пропустит Евро-2020. Трент получил травму бедра в товарищеском матче против сборной Австрии в минувшую среду, и на восстановление ему потребуется около шести недель.

По мнению Барнса, при наличии Риса Джеймса, Кирана Триппьера и Кайла Уолкера англичане могут быть спокойны за правый фланг обороны.

"До травмы Трента я никогда не сталкивался со столь ожесточенными дискуссиями насчет одной конкретной позиции. Можно сказать, нам повезло, что у нас в составе есть три других правых защитника".

"Он один из наших лучших правых защитников, но у нас много вариантов на этой позиции, так что это невелика потеря для сборной Англии. Конечно, Трент крайне расстроен, и я сочувствую ему, но у нас большой выбор в этой зоне, и это не должно повлиять на шансы сборной Англии".

"Если бы травму против сборной Австрии получил Харри Кейн, я бы переживал гораздо больше. "Ливерпулю" даже повезло, что эта травма случилась в межсезонье", — цитирует Барнса Daily Mail.


Метки Александер-Арнольд, Барнс, Ливерпуль, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 478

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  1. drogba11cool 04.06.2021 15:35 # drogba11cool
    Ухехехехе

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  2. electric 04.06.2021 15:12 # electric
    Михажло опять оподливился, выставив такой заголовок. Для додиев само то.)

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  3. hunter022 04.06.2021 15:07 # hunter022
    Это никчёмный и слабейший футболист заявил Барнс

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  4. true-manc 04.06.2021 15:00 # true-manc
    Это правда

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