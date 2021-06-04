Барнс — о травме Трента: "Невелика потеря"
Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс уверен, что сборная Англии не заметит потерю защитника "красных" Трента Александер-Арнольда.
Накануне поступило подтверждение того, что 22-летний Александер-Арнольд пропустит Евро-2020. Трент получил травму бедра в товарищеском матче против сборной Австрии в минувшую среду, и на восстановление ему потребуется около шести недель.
По мнению Барнса, при наличии Риса Джеймса, Кирана Триппьера и Кайла Уолкера англичане могут быть спокойны за правый фланг обороны.
"До травмы Трента я никогда не сталкивался со столь ожесточенными дискуссиями насчет одной конкретной позиции. Можно сказать, нам повезло, что у нас в составе есть три других правых защитника".
"Он один из наших лучших правых защитников, но у нас много вариантов на этой позиции, так что это невелика потеря для сборной Англии. Конечно, Трент крайне расстроен, и я сочувствую ему, но у нас большой выбор в этой зоне, и это не должно повлиять на шансы сборной Англии".
"Если бы травму против сборной Австрии получил Харри Кейн, я бы переживал гораздо больше. "Ливерпулю" даже повезло, что эта травма случилась в межсезонье", — цитирует Барнса Daily Mail.
04.06.2021 15:00
Просмотров: 478
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ухехехехе
(ответить)
Михажло опять оподливился, выставив такой заголовок. Для додиев само то.)
(ответить)
Это никчёмный и слабейший футболист заявил Барнс
(ответить)
Это правда
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий