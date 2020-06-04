Грилиш: "Готов, что меня будут бить"
Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш заявил, что он рад зарабатывать фолы для сборной Англии.
В сезоне 2020/21 Грилиш собрал на себе больше всего фолов среди всех игроков в Премьер-Лиге (277). Досталось Джеку и в товарищеском матче за сборную Англии против Австрии в среду.
25-летний Грилиш чувствует, что заработанные им фолы могут стать грозным оружием при наличии таких мастеров стандартных положений, которые есть у английской сборной.
"Конечно, я воспринимаю это как комплимент, когда на мне фолят".
"В "Вилле" у нас не так много хороших исполнителей штрафных, но здесь нам очень повезло с этим".
"У нас есть Триппс (Киран Триппьер), есть Эйч (Харри Кейн). Когда мы отрабатываем стандарты на тренировках, то это просто невероятно".
"Так что я хочу продолжать собирать как можно больше фолов вокруг и около штрафной".
"Когда я был молод, мой тренер, Мартин О'Нил, сказал мне: "Ты не хочешь, чтобы на тебе фолили на твоей половине поля, потому что в этом нет смысла, ты ничего не сможешь там сделать. Постарайся, чтобы тебя били на подступах к штрафной площади или внутри, насколько это возможно". Я был слегка молод, поэтому лишь подумал: "А, ладно".
"Но теперь я понимаю, что он имел ввиду, и ради команды я готов, что меня будут бить", — цитирует Грилиша Sky Sports.
04.06.2021 14:00
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Последние комментарии:
есть Эйч (Харри Кейн)
My naich is Haich Kaich
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Трента нет так что может бросит эту херню
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Мане неплохо ему преподавал уроки симулирования
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"при наличии таких мастеров стандартных положений, которые есть у английской сборной."
интересно кто это. Санчо чтоли?
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