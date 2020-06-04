Грилиш: "Готов, что меня будут бить"

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш заявил, что он рад зарабатывать фолы для сборной Англии.

В сезоне 2020/21 Грилиш собрал на себе больше всего фолов среди всех игроков в Премьер-Лиге (277). Досталось Джеку и в товарищеском матче за сборную Англии против Австрии в среду.



25-летний Грилиш чувствует, что заработанные им фолы могут стать грозным оружием при наличии таких мастеров стандартных положений, которые есть у английской сборной.



"Конечно, я воспринимаю это как комплимент, когда на мне фолят".



"В "Вилле" у нас не так много хороших исполнителей штрафных, но здесь нам очень повезло с этим".



"У нас есть Триппс (Киран Триппьер), есть Эйч (Харри Кейн). Когда мы отрабатываем стандарты на тренировках, то это просто невероятно".



"Так что я хочу продолжать собирать как можно больше фолов вокруг и около штрафной".



"Когда я был молод, мой тренер, Мартин О'Нил, сказал мне: "Ты не хочешь, чтобы на тебе фолили на твоей половине поля, потому что в этом нет смысла, ты ничего не сможешь там сделать. Постарайся, чтобы тебя били на подступах к штрафной площади или внутри, насколько это возможно". Я был слегка молод, поэтому лишь подумал: "А, ладно".



"Но теперь я понимаю, что он имел ввиду, и ради команды я готов, что меня будут бить", — цитирует Грилиша Sky Sports.