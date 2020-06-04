Грилиш: "Готов, что меня будут бить"

Джек Грилиш Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш заявил, что он рад зарабатывать фолы для сборной Англии.

В сезоне 2020/21 Грилиш собрал на себе больше всего фолов среди всех игроков в Премьер-Лиге (277). Досталось Джеку и в товарищеском матче за сборную Англии против Австрии в среду.

25-летний Грилиш чувствует, что заработанные им фолы могут стать грозным оружием при наличии таких мастеров стандартных положений, которые есть у английской сборной.

"Конечно, я воспринимаю это как комплимент, когда на мне фолят".

"В "Вилле" у нас не так много хороших исполнителей штрафных, но здесь нам очень повезло с этим".

"У нас есть Триппс (Киран Триппьер), есть Эйч (Харри Кейн). Когда мы отрабатываем стандарты на тренировках, то это просто невероятно".

"Так что я хочу продолжать собирать как можно больше фолов вокруг и около штрафной".

"Когда я был молод, мой тренер, Мартин О'Нил, сказал мне: "Ты не хочешь, чтобы на тебе фолили на твоей половине поля, потому что в этом нет смысла, ты ничего не сможешь там сделать. Постарайся, чтобы тебя били на подступах к штрафной площади или внутри, насколько это возможно". Я был слегка молод, поэтому лишь подумал: "А, ладно".

"Но теперь я понимаю, что он имел ввиду, и ради команды я готов, что меня будут бить", — цитирует Грилиша Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Грилиш, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2021 14:00

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  1. alexander-arnold 04.06.2021 14:35 # alexander-arnold
    есть Эйч (Харри Кейн)

    My naich is Haich Kaich

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  2. chr1s8rown 04.06.2021 14:05 # chr1s8rown
    Трента нет так что может бросит эту херню

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  3. staryi-eblan 04.06.2021 14:04 # staryi-eblan
    Мане неплохо ему преподавал уроки симулирования

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  4. kagawa 04.06.2021 14:03 # kagawa
    "при наличии таких мастеров стандартных положений, которые есть у английской сборной."

    интересно кто это. Санчо чтоли?

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