Венгер оценил сезон Хаверца

Кай Хаверц Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер оценил дебютный английский сезон атакующего полузащитника "Челси" Кая Хаверца.

После своего перехода из "Байера" за 71 миллион фунтов Хаверц забил лишь четыре гола за "синих" в Премьер-Лиге.

Венгер удивлен тем, как долго Кай привыкал к Премьер-Лиге, но ожидает, что теперь 21-летний немец будет только прибавлять.

"Полагаю, Хаверц был очень расстроен поначалу. Мне он нравился, и я был весьма удивлен, как много проблем с адаптацией у него было в начале".

"Но он приспособился, освоился. Он страдал и провел некоторое время на скамейке, но затем реабилитировался. На мой взгляд, он очень многообещающий игрок. Я бы поставил на то, что его ждет большое будущее", — сообщил Венгер beIN Sports.


Метки Венгер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 04.06.2021 13:41 # makeewadim
    Венгер сказочник) Почему он удивлён? Чел с другой лиги, молодой к тому же..

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  2. jabajaba 04.06.2021 13:35 # jabajaba
    славно Харвец обсосал помойку в финале лч

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  3. jirrort 04.06.2021 13:17 # jirrort
    Мало кто знает,но в 1998 году Венгер чуть не купил Хаверца,но сделка сорвалась в последний момент...

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