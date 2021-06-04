Венгер оценил сезон Хаверца

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер оценил дебютный английский сезон атакующего полузащитника "Челси" Кая Хаверца.

После своего перехода из "Байера" за 71 миллион фунтов Хаверц забил лишь четыре гола за "синих" в Премьер-Лиге.



Венгер удивлен тем, как долго Кай привыкал к Премьер-Лиге, но ожидает, что теперь 21-летний немец будет только прибавлять.



"Полагаю, Хаверц был очень расстроен поначалу. Мне он нравился, и я был весьма удивлен, как много проблем с адаптацией у него было в начале".



"Но он приспособился, освоился. Он страдал и провел некоторое время на скамейке, но затем реабилитировался. На мой взгляд, он очень многообещающий игрок. Я бы поставил на то, что его ждет большое будущее", — сообщил Венгер beIN Sports.