"Юнайтед" возобновил переговоры по Санчо

"Манчестер Юнайтед" возобновил переговоры с дортмундской "Боруссией" о покупке вингера Джейдона Санчо.

Как известно, "Юнайтед" пытался купить Санчо еще год назад, но тогда "Боруссия" оценила свою звезду в 120 миллионов евро (110 млн. фунтов) и отказалась торговаться.



"Красные дьяволы" посчитали ту цену оторванной от реальности, учитывая пандемию коронавируса и неясные перспективы насчет возвращения зрителей на трибуны.



Спустя год "Юнайтед" вернулся за Санчо, и на сей раз у "дьяволов" есть уверенность, что клуб из Дортмунда согласится на более адекватную компенсацию.



Пока что стороны далеки от компромисса, однако существует обоюдное желание его достичь. На "Олд Траффорд" весьма позитивно оценивают ход переговоров по Джейдону.



"Юнайтед" надеется, что на сей раз суммы в 80 млн. фунтов будет достаточно для приобретения 21-летнего Санчо, тогда как "Боруссия" хотела бы предусмотреть в сделке еще различные бонусы на 20 млн. фунтов.



В идеале "дьяволы" хотели бы договориться до старта Евро-2020 на следующей неделе, но сделать это будет проблематично.