"Ливерпуль" ждет возвращения Алиссона, чтобы обсудить новый контракт

Алиссон "Ливерпуль" собирается начать переговоры о новом контракте со своим голкипером Алиссоном после возвращения того из отпуска.

И хотя этот клубный сезон уже завершен, Алиссону пока некогда отдыхать. Сейчас первый номер "красных" готовится к выступлению за сборную Бразилии на Кубке Америки.

После того, как Алиссон выступит на международном турнире, отдохнет и вернется в расположение мерсисайдского клуба для начала предсезонной подготовки, 28-летний голкипер будет приглашен к столу переговоров, утверждает BBC.

Сейчас у Алиссона остается еще половина срока по шестилетнему контракту, который он заключил, переходя из "Ромы" в 2018 году.

Помимо Алиссона, "Ливерпуль" собирается обсудить продление сотрудничества с рядом других игроков.


Метки Алиссон, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2021 11:00

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  1. true-manc 04.06.2021 11:06 # true-manc
    АПЛ 2020-2021:
    Эдерсон - 36 матчей - 19 сухих
    алиссон - 33 матча - 10 сухих

    ЭДЕРСОН НА ТРОНЕ!
    алиссон на страпоне!

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  2. mansoor 04.06.2021 11:01 # mansoor
    Лучший голкипер-форвард мира

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