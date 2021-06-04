"Ливерпуль" ждет возвращения Алиссона, чтобы обсудить новый контракт
"Ливерпуль" собирается начать переговоры о новом контракте со своим голкипером Алиссоном после возвращения того из отпуска.
И хотя этот клубный сезон уже завершен, Алиссону пока некогда отдыхать. Сейчас первый номер "красных" готовится к выступлению за сборную Бразилии на Кубке Америки.
После того, как Алиссон выступит на международном турнире, отдохнет и вернется в расположение мерсисайдского клуба для начала предсезонной подготовки, 28-летний голкипер будет приглашен к столу переговоров, утверждает BBC.
Сейчас у Алиссона остается еще половина срока по шестилетнему контракту, который он заключил, переходя из "Ромы" в 2018 году.
Помимо Алиссона, "Ливерпуль" собирается обсудить продление сотрудничества с рядом других игроков.
04.06.2021 11:00
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