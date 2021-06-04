Сборная Англии может отказаться преклонять колено

Джуд Беллингем Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда может отказаться преклонять колено во время Евро-2020.

Напомним, игроки английской сборной были освистаны собственными болельщиками, преклонив колено перед товарищеским матчем против Австрии в минувшую среду.

Тогда Саутгейт пожаловался на фанатов и признался, что его темнокожие игроки воспринимают свист с трибун как критику.

Теперь, желая оградить игроков от негатива, Саутгейт собирается поговорить со своими подопечными о том, чтобы выражать поддержку антирасистскому движению иным образом.

"Случившееся этим вечером, наверное, означает, что прежде всего мне нужно еще раз поговорить с игроками, потому что мне нужно понять, что они чувствуют насчет этого. Это будет важная для нас дискуссия".

"Некоторые люди считают, что это перестало на что-либо влиять, поэтому после случившегося этим вечером нам нужно решить, продолжим мы это делать, или мы будем действовать как-нибудь по-другому. Уверен, у игроков есть хорошее представление насчет этого", — цитирует Саутгейта Evening Standard.


Метки Евро-2020, расизм, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. elprimer 04.06.2021 11:19 # elprimer
    Наглосаксам за все совершенные преступления, вообще с колен вставать нельзя, так и играть все 90 минут.

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  2. ignatik 04.06.2021 11:11 # ignatik
    Как долго до них это доходило, даже в америке откуда это навеяло уже давно хуй на это положили, а они все все херней стратают))

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  3. kundevil 04.06.2021 10:58 # kundevil
    Эх, Саут. Пошел на поводу у радикальных расистов. Сегодня перестанем преклонять колено, а завтра что, узаконим рабство? Вместо компетентных судов, где учитываются пол, раса, возраст и сексуальные предпочтения введем суды Линча, с обязательным повешением?

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  4. sexan 04.06.2021 10:37 # sexan
    Всё правильно, а то превращают футбол в какой то цирк.

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  5. asnural 04.06.2021 10:24 # asnural
    Пред евреями нужно еще преклонять колени...

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  6. moneymaker 04.06.2021 10:07 # moneymaker
    Давно пора

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  7. true-manc 04.06.2021 10:04 # true-manc
    Осуждаю расизм! Это не по-христиански!

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