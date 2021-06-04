Сборная Англии может отказаться преклонять колено
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда может отказаться преклонять колено во время Евро-2020.
Напомним, игроки английской сборной были освистаны собственными болельщиками, преклонив колено перед товарищеским матчем против Австрии в минувшую среду.
Тогда Саутгейт пожаловался на фанатов и признался, что его темнокожие игроки воспринимают свист с трибун как критику.
Теперь, желая оградить игроков от негатива, Саутгейт собирается поговорить со своими подопечными о том, чтобы выражать поддержку антирасистскому движению иным образом.
"Случившееся этим вечером, наверное, означает, что прежде всего мне нужно еще раз поговорить с игроками, потому что мне нужно понять, что они чувствуют насчет этого. Это будет важная для нас дискуссия".
"Некоторые люди считают, что это перестало на что-либо влиять, поэтому после случившегося этим вечером нам нужно решить, продолжим мы это делать, или мы будем действовать как-нибудь по-другому. Уверен, у игроков есть хорошее представление насчет этого", — цитирует Саутгейта Evening Standard.
04.06.2021 10:00
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Наглосаксам за все совершенные преступления, вообще с колен вставать нельзя, так и играть все 90 минут.
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Как долго до них это доходило, даже в америке откуда это навеяло уже давно хуй на это положили, а они все все херней стратают))
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Эх, Саут. Пошел на поводу у радикальных расистов. Сегодня перестанем преклонять колено, а завтра что, узаконим рабство? Вместо компетентных судов, где учитываются пол, раса, возраст и сексуальные предпочтения введем суды Линча, с обязательным повешением?
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Всё правильно, а то превращают футбол в какой то цирк.
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Пред евреями нужно еще преклонять колени...
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Давно пора
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Осуждаю расизм! Это не по-христиански!
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