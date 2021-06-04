Сборная Англии может отказаться преклонять колено

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда может отказаться преклонять колено во время Евро-2020.

Напомним, игроки английской сборной были освистаны собственными болельщиками, преклонив колено перед товарищеским матчем против Австрии в минувшую среду.



Тогда Саутгейт пожаловался на фанатов и признался, что его темнокожие игроки воспринимают свист с трибун как критику.



Теперь, желая оградить игроков от негатива, Саутгейт собирается поговорить со своими подопечными о том, чтобы выражать поддержку антирасистскому движению иным образом.



"Случившееся этим вечером, наверное, означает, что прежде всего мне нужно еще раз поговорить с игроками, потому что мне нужно понять, что они чувствуют насчет этого. Это будет важная для нас дискуссия".



"Некоторые люди считают, что это перестало на что-либо влиять, поэтому после случившегося этим вечером нам нужно решить, продолжим мы это делать, или мы будем действовать как-нибудь по-другому. Уверен, у игроков есть хорошее представление насчет этого", — цитирует Саутгейта Evening Standard.