Кейн займется своим будущим после Евро-2020

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн определится со своим будущим после возвращения с Евро-2020.

Напомним, Кейн открыто заговорил о своем желании покинуть "Тоттенхэм" еще до окончания этого сезона, чем, по слухам, разозлил президента "шпор" Даниэля Леви.



Меж тем, сборная Англии стартует на Чемпионате Европы матчем против Хорватии уже через девять дней, и Харри, как утверждает Evening Standard, смирился, что минимум до июля ничего не произойдет.



"Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" уже установили контакт с представителями Кейна, которые продолжат переговоры с заинтересованными сторонами в период Евро-2020, но сам Харри в это время будет сосредоточен только на выступлении за национальную команду.



Также Кейн должен дождаться, назначит ли "Тоттенхэм" своим новым главным тренером Антонио Конте. По информации The Telegraph, Леви готов обещать итальянскому специалисту, что Харри не будет продан этим летом.