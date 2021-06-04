Теллес планирует остаться в "Юнайтед"

Левый защитник Алекс Теллес дал понять, что не собирается уходить из "Манчестер Юнайтед" этим лето.

В октябре Теллес перешел в "Юнайтед" из "Порту" по сделке стоимостью около 15 миллионов фунтов. Казалось, Алекс приглашается в стартовый состав команды Оле Гуннара Сульшера.



Однако появление Теллеса на "Олд Траффорд" наилучшим образом подействовало на Люка Шоу, который провел свой лучший сезон в карьере.



Ранее ходили слухи, что Теллес не будет мириться с ролью дублера для Шоу, но в реальности 28-летий бразилец надеется прибавить, не меняя клуб.



"Да, я убежден, этот сезон был максимально полезен для меня. Я многому научился — и как игрок, и как человек".



"Я очень доволен своим первым сезоном в "Юнайтед" и уверен, что следующий сезон будет еще лучше".



"Думаю, я всегда пользовался своим шансом и проявлял себя, когда выходил на поле. Я сыграл ряд хороших матчей, хотя это непросто, учитывая адаптацию в твой первый сезон".



"Но, считаю, когда Оле давал мне шанс и оказывал доверие, выпуская меня на поле, я был хорош. Уверен, дальше я буду играть только лучше и проводить гораздо больше минут на поле", — сообщил Теллес официальному веб-сайту "Юнайтед".