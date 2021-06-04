Фердинанд: "Теперь "Ливерпуль" позади "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что теперь "Ливерпуль" находится позади "красных дьяволов".

Этот сезон "Ливерпуль" завершил на третьем месте в Премьер-Лиге, почти всю дистанцию страдая от эпидемии травм.



"Ливерпуль" отстал всего на пять очков от "Манчестер Юнайтед", комфортно финишировавшего вторым, однако Фердинанд отметает оправдания мерсисайдцев.



"Думаю, в лиге мы получили то, чего хотели, и это прогресс".



"Я вспоминаю, что прошлый сезон "Манчестер Юнайтед" завершил, отстав на 30 с лишним очков от "Ливерпуля". Теперь "Ливерпуль" позади нас. У них есть свои оправдания и причины, но холодные факты говорят о том, что мы так сильно спешили догнать их, что перегнали".



"Это говорит о значительном прогрессе. Мы вторые в лиге. Я совершенно не говорю, что это потолок для нас, но если бы тебе предложили второе место в лиге на старте сезона, ты бы оторвал руку".



"Теперь "Юнайтед" нужно хорошо потрудиться в это трансферное окно, укрепив правильные зоны. Им нужны центральный защитник, правый вингер и, возможно, центральный нападающий", — сообщил Фердинанд Goal.