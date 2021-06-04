Фердинанд: "Теперь "Ливерпуль" позади "Юнайтед"

Рио Фердинанд Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что теперь "Ливерпуль" находится позади "красных дьяволов".

Этот сезон "Ливерпуль" завершил на третьем месте в Премьер-Лиге, почти всю дистанцию страдая от эпидемии травм.

"Ливерпуль" отстал всего на пять очков от "Манчестер Юнайтед", комфортно финишировавшего вторым, однако Фердинанд отметает оправдания мерсисайдцев.

"Думаю, в лиге мы получили то, чего хотели, и это прогресс".

"Я вспоминаю, что прошлый сезон "Манчестер Юнайтед" завершил, отстав на 30 с лишним очков от "Ливерпуля". Теперь "Ливерпуль" позади нас. У них есть свои оправдания и причины, но холодные факты говорят о том, что мы так сильно спешили догнать их, что перегнали".

"Это говорит о значительном прогрессе. Мы вторые в лиге. Я совершенно не говорю, что это потолок для нас, но если бы тебе предложили второе место в лиге на старте сезона, ты бы оторвал руку".

"Теперь "Юнайтед" нужно хорошо потрудиться в это трансферное окно, укрепив правильные зоны. Им нужны центральный защитник, правый вингер и, возможно, центральный нападающий", — сообщил Фердинанд Goal.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2021 07:00

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Последние комментарии:




  1. yamateh 04.06.2021 07:38 # yamateh
    Это не о чем не говорит. В плане игры вам до Ливера как до луны.

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  2. chelsiukpro 04.06.2021 07:34 # chelsiukpro
    Не знаю Ферди... но могу сказать что МЮ как середняк выглядит на фоне ТОП4... не трофеев, не игры у команды, не хотят многие игроки туду переходить походу из за Сульшера. Так что не чего хорошего сдесь невижу....

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  3. glorfindel 04.06.2021 07:32 # glorfindel
    Есть хоть один эксперт в АПЛ, кто не говорит очевидных вещей, а хоть немного вангует. Ливерпулю до 4 места 3 очка, впереди 8 игр, конечно они могут попасть в топ-4. Фердинанд как был безмозглым англом, так им и остался. Еще и ниггер

    Источник: http://fapl.ru/posts/85112/?c=1

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  4. j-silver 04.06.2021 07:28 # j-silver
    этот блек кант настоящие тупой. а потом еще эти ниггаз удивляются почему их не берут в тренеры

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  5. uyga 04.06.2021 07:22 # uyga
    Ну этот нигга никогда большим умом не отличался, держут то его за "эксперта" только из-за квоты на черный на тв

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  6. liverbro 04.06.2021 07:21 # liverbro
    А прошлые два сезона-это так,не входит в его расчёт?а к ЛЧ они приближались?я всё понимаю,да,есть у них прогресс,но надо не топтаться на месте и развивать команду.мне кажется,это неуместно сейчас,еще надо показывать,на что способны.посмотрим в след сезоне,как рыбак будет строить команду и их игру.в любом случае жду интересный сезон в АПЛ,впрочем как и всегда)

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  7. empry 04.06.2021 07:21 # empry
    Что ты несешь Рио. Какая разница где "Ливерпуль", если МЮ отстал от чемпионского места на 12 очков? Эксперт блин. Давай порадуемся, что "Ливерпуль" еще до финала Лиги Европы не дошел.

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  8. alexomck 04.06.2021 07:16 # alexomck
    в новом сезоне МЮ может место в 4ке за счастье оказаться, такой себе прогресс.

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