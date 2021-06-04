Фердинанд: "Теперь "Ливерпуль" позади "Юнайтед"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что теперь "Ливерпуль" находится позади "красных дьяволов".
Этот сезон "Ливерпуль" завершил на третьем месте в Премьер-Лиге, почти всю дистанцию страдая от эпидемии травм.
"Ливерпуль" отстал всего на пять очков от "Манчестер Юнайтед", комфортно финишировавшего вторым, однако Фердинанд отметает оправдания мерсисайдцев.
"Думаю, в лиге мы получили то, чего хотели, и это прогресс".
"Я вспоминаю, что прошлый сезон "Манчестер Юнайтед" завершил, отстав на 30 с лишним очков от "Ливерпуля". Теперь "Ливерпуль" позади нас. У них есть свои оправдания и причины, но холодные факты говорят о том, что мы так сильно спешили догнать их, что перегнали".
"Это говорит о значительном прогрессе. Мы вторые в лиге. Я совершенно не говорю, что это потолок для нас, но если бы тебе предложили второе место в лиге на старте сезона, ты бы оторвал руку".
"Теперь "Юнайтед" нужно хорошо потрудиться в это трансферное окно, укрепив правильные зоны. Им нужны центральный защитник, правый вингер и, возможно, центральный нападающий", — сообщил Фердинанд Goal.
04.06.2021 07:00
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Последние комментарии:
Это не о чем не говорит. В плане игры вам до Ливера как до луны.
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Не знаю Ферди... но могу сказать что МЮ как середняк выглядит на фоне ТОП4... не трофеев, не игры у команды, не хотят многие игроки туду переходить походу из за Сульшера. Так что не чего хорошего сдесь невижу....
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Есть хоть один эксперт в АПЛ, кто не говорит очевидных вещей, а хоть немного вангует. Ливерпулю до 4 места 3 очка, впереди 8 игр, конечно они могут попасть в топ-4. Фердинанд как был безмозглым англом, так им и остался. Еще и ниггер
Источник: http://fapl.ru/posts/85112/?c=1
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этот блек кант настоящие тупой. а потом еще эти ниггаз удивляются почему их не берут в тренеры
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Ну этот нигга никогда большим умом не отличался, держут то его за "эксперта" только из-за квоты на черный на тв
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А прошлые два сезона-это так,не входит в его расчёт?а к ЛЧ они приближались?я всё понимаю,да,есть у них прогресс,но надо не топтаться на месте и развивать команду.мне кажется,это неуместно сейчас,еще надо показывать,на что способны.посмотрим в след сезоне,как рыбак будет строить команду и их игру.в любом случае жду интересный сезон в АПЛ,впрочем как и всегда)
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Что ты несешь Рио. Какая разница где "Ливерпуль", если МЮ отстал от чемпионского места на 12 очков? Эксперт блин. Давай порадуемся, что "Ливерпуль" еще до финала Лиги Европы не дошел.
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в новом сезоне МЮ может место в 4ке за счастье оказаться, такой себе прогресс.
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