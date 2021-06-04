Светская хроника за пятницу

Киран Триппьер отверг "Манчестер Юнайтед". "Манчестер Сити" обратился к Андре Силве. Ришарлисон может последовать за Карло Анчелотти в "Реал". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Атлетико" открыт к предложениям по полузащитнику Саулю Ньигесу, которым интересовался "Манчестер Юнайтед". (Marca)



Защитник Киран Триппьер готов отвергнуть интерес "Юнайтед", чтобы остаться в "Атлетико". (Mundo Deportivo)



"Юнайтед" проигрывает борьбу "Аяксу" за вингера "Норшелланна" Камалдина Сулеману. (Football Insider)



"Юнайтед" планирует купить четырех игроков этим летом, но среди них нет нападающего. (Daily Star)



"Манчестер Сити" установил контакт с агентством Gestifute насчет нападающего "Милана" Андре Силвы. (Bild)



Полузащитник "Сити" Бернарду Силва заинтересовал "Атлетико". (France Football)



"Сити" не собирается пользоваться своим правом по обратному выкупу полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса. (Express and Star)



"Ливерпуль" лидирует в борьбе за вингера "Лидса" Рафинью. (Daily Express)



Адриан не собирается уходить из "Ливерпуля", хотя превратился только в третьего голкипера команды Юргена Клоппа. (Daily Mail)



"Фиорентина" хочет арендовать полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко. (Fabrizio Romano)



Нападающий Оливье Жиру собирается перейти в "Рому", когда истечет его контракт с "Челси". (Gazzetta dello Sport)



Полузащитник Росс Баркли и нападающий Тэмми Абрахэм из "Челси" интересны "Вест Хэму". (Daily Mail)



"Арсенал" готов продать полузащитника Маттео Гендузи всего за 8.6 млн. фунтов. (Le 10 Sport)



Антонио Конте хочет пригласить в "Тоттенхэм" 30-летнего защитника "Ромы" Алессандро Флоренци. (Calciomercato)



Нападающий "Эвертона" Ришарлисон может воссоединиться с Карло Анчелотти в "Реале". (Football Insider)



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"Эвертон" готов предложить трехлетний контракт бывшему наставнику "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту. (Daily Star)



Экс-капитан "Арсенала" Патрик Виейра может возглавить "Лилль". (L'Equipe)



Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определится с заменой получившему травму Тренту Александер-Арнольду после товарищеского матча против Румынии в воскресенье. (Evening Standard)



Игроки сборной Англии Харри Магуайр и Джордан Хендерсон рискуют пропустить Евро-2020 целиком. (The Sun)



Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер назвал сборную Франции "суперфаворитом" Евро-2020. (Daily Mirror)



Вингер "Сити" Рахим Стерлинг назван самым оскорбляемым на почве расизма футболистом в Англии. (Daily Star)



Клубы "большой шестерки" потратил 26 млрд. фунтов на зарплаты и трансферы с момента основания Премьер-Лиги — столько же, как все остальные клубы вместе взятые. (Daily Mail)



Капитан "Юнайтед" Харри Магуайр за день собрал более 100 тыс. подписчиков в TikTok. (Daily Star)