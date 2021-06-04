Ван дер Ваарт дал совет Ван де Беку

Бывший игрок "Тоттенхэма" и сборной Голландии Рафаэль Ван дер Ваарт посоветовал полузащитнику Донни Ван де Беку уйти из "Манчестер Юнайтед".

24-летний Ван де Бек провалил свой дебютный английский сезон после дорогостоящего перехода из "Аякса", отметившись лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "красных дьяволов" в Премьер-Лиге.



Ван дер Ваарт чувствует, что своей моделью игры "Юнайтед" просто не подходит для его соотечественника.



"Он идеально подходил для системы игры "Аякса", но он не подходит для "Манчестер Юнайтед".



"Если никто не покинет "Юнайтед" этим летом, ему должно очень повезти, чтобы он стал проходить в стартовый состав".



"Он слишком хорош, чтобы провести на лавке два сезона. Ему нужно начать играть минуты и как можно скорее. Он все еще молод, но время летит".



"Для него было бы лучше отправиться в клуб вроде дортмундской "Боруссии". Возможно, "Манчестер Юнайтед" — чересчур большой шаг для него", — сообщил Ван дер Ваарт ESPN.