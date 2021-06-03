"Арсенал" и "Вилла" сделали предложения по Буэндиа

"Арсенал" и "Астон Вилла" сделали предложения о покупке плеймейкера "Норвича" Эмилиано Буэндиа.

Как утверждает Football.London, свое предложение в размере около 30 миллионов фунтов "Арсенал" направил в четверг. Примерно столько же готова заплатить за Буэндиа и "Вилла".



И хотя "Норвич" оценивает Эмилиано в 40 млн. фунтов, отъезд 24-летнего аргентинца с "Кэрроу Роуд" выглядит делом самого ближайшего времени.



В данный момент "канарейки" продолжают переговоры с обоими заинтересованными в Буэндиа клубами, ожидая, что те улучшат свои предложения в течение пары дней.



Добавим, в этом сезоне Буэндиа помог "Норвичу" выиграть Чемпионшип, забив 15 голов и отдав 16 результативных передач в 39 матчах.