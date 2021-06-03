Конте согласился возглавить "Тоттенхэм"

Антонио Конте Антонио Конте согласился занять вакантную позицию главного тренера "Тоттенхэма".

Будучи отвергнутым целом рядом специалистов, включая Юлиана Нагельсманна, Брендана Роджерса и Эрика Тен Хага, и не сумев вернуть Маурисио Почеттино из ПСЖ, "шпоры" обратили свой взор на Конте, который по удачному стечению обстоятельств едва покинул "Интер".

Как стало известно talkSPORT, после 48 часов интенсивных переговоров "Тоттенхэм" заручился согласием бывшего наставника "Челси".

Также лондонский клуб собирается назначить спортивного директора. Этот пост займет бывший коллега Конте по "Ювентусу" Фабио Паратичи.

Согласно слухам, одной из ключевых тем переговоров между Конте и президентом "Тоттенхэма" Даниэля Леви было будущее Харри Кейна. Пока неясно, будет ли назначения Антонио достаточно, чтобы убедить нападающего остаться в клубе.


Метки Конте, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1345

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  1. sisyazavr 03.06.2021 22:58 # sisyazavr
    Опасно

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  2. bushido 03.06.2021 22:57 # bushido
    Алонсу ему спихнуть можно

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  3. superperez101 03.06.2021 22:55 # superperez101
    тут теперь дохера зависит от кейна
    сломается не сломается
    будет капризничать или в очередной раз сожмет кулак и будет ебашить

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  4. superperez101 03.06.2021 22:52 # superperez101
    все ржут а он кааак возьмет и выиграет чемпик
    конте ведь умный тренер, нервный но на сезон его хватит

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  5. danny949494 03.06.2021 22:43 # danny949494
    Зачем идти в это болото? Ой дурачок)

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  6. ganinilyha 03.06.2021 22:41 # ganinilyha
    Дурик мог в париж пойти и лч взять

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  7. j24081993 03.06.2021 22:24 # j24081993
    Со схемой 3-5-2 Сезончик попылит в АПЛ. Может даже бужет в топ 4. Но потом его замажут смайликом на фото, и уволят по телефону

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  8. yamateh 03.06.2021 22:18 # yamateh
    Ух подоит же нормально еврея на компенсацию. А так, что-то мутное задумал парик. Немношк подпортится резюме

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  9. m-ballack 03.06.2021 22:15 # m-ballack
    Зашкварился, дурачок.

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  10. felix-the-cat 03.06.2021 22:00 # felix-the-cat
    Официально петух

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