Конте согласился возглавить "Тоттенхэм"

Антонио Конте согласился занять вакантную позицию главного тренера "Тоттенхэма".

Будучи отвергнутым целом рядом специалистов, включая Юлиана Нагельсманна, Брендана Роджерса и Эрика Тен Хага, и не сумев вернуть Маурисио Почеттино из ПСЖ, "шпоры" обратили свой взор на Конте, который по удачному стечению обстоятельств едва покинул "Интер".



Как стало известно talkSPORT, после 48 часов интенсивных переговоров "Тоттенхэм" заручился согласием бывшего наставника "Челси".



Также лондонский клуб собирается назначить спортивного директора. Этот пост займет бывший коллега Конте по "Ювентусу" Фабио Паратичи.



Согласно слухам, одной из ключевых тем переговоров между Конте и президентом "Тоттенхэма" Даниэля Леви было будущее Харри Кейна. Пока неясно, будет ли назначения Антонио достаточно, чтобы убедить нападающего остаться в клубе.