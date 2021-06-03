Отец Агуэро не верит слезам Гвардиолы

Отец Серхио Агуэро обвинил главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу в фальшивых слезах после заключительного матча аргентинского нападающего в Премьер-Лиге.

Эффектно появившись на замену против "Эвертона" в последнем туре Премьер-Лиги, Агуэро своим дублем помог "Сити" одержать победу 5:0.



Общаясь с прессой после матча и комментируя уход из клуба Агуэро, Гвардиола расплакался, однако Леонель дель Кастильо этим слезам не верит и не считает их искренними.



"Я не верю ему. Нет, не верю. Убежден, он никогда не хотел, чтобы мой сын был в его команде".



"Конечно, это были слезы специально на камеру. Он (Гвардиола) хочет быть главной звездой всех своих команд вместо игроков".



"Это невероятно. Гвардиола говорит, что мой сын незаменим, и при этом он отказывается от него. Это типично для Гвардиолы, хотя он и отличный тренер. Но он постоянно тасует игроков, и ты никогда не знаешь, выйдешь в старте или нет", — сообщил отец Агуэо Radio La Red.



