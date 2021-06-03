Отец Агуэро не верит слезам Гвардиолы
Отец Серхио Агуэро обвинил главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу в фальшивых слезах после заключительного матча аргентинского нападающего в Премьер-Лиге.
Эффектно появившись на замену против "Эвертона" в последнем туре Премьер-Лиги, Агуэро своим дублем помог "Сити" одержать победу 5:0.
Общаясь с прессой после матча и комментируя уход из клуба Агуэро, Гвардиола расплакался, однако Леонель дель Кастильо этим слезам не верит и не считает их искренними.
"Я не верю ему. Нет, не верю. Убежден, он никогда не хотел, чтобы мой сын был в его команде".
"Конечно, это были слезы специально на камеру. Он (Гвардиола) хочет быть главной звездой всех своих команд вместо игроков".
"Это невероятно. Гвардиола говорит, что мой сын незаменим, и при этом он отказывается от него. Это типично для Гвардиолы, хотя он и отличный тренер. Но он постоянно тасует игроков, и ты никогда не знаешь, выйдешь в старте или нет", — сообщил отец Агуэо Radio La Red.
03.06.2021 21:00
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Последние комментарии:
Лысый Шарлатан опять всех обманул. Ну что за новость сколько лет такого не было и вот опять.
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пеп как и сити сплошная фальшивка
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Да он как дешевая баба. Лишь бы его шейх-папик финансировал, на все готов пойти лысый.
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А я верю.
Пеп и Агуэро - КОРОЛИ!!!
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