Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 с травмой

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд не выступит за сборную Англии на Чемпионате Европы этим летом.

Напомним, Александер-Арнольд получил травму бедра в концовке товарищеского матча англичан против сборной Австрии накануне вечером.



Пройдя углубленное обследование, Трент узнал, что на восстановление после этого мышечного повреждения ему потребуется до шести недель, сообщает Daily Mail.



Естественно, теперь Александер-Арнольд будет вычеркнут из заявки англичан на Евро-2020, благо каждая команда-участник может вносить изменения до своего первого матча на турнире.



Скорее всего, замена Тренту будет не по позиции — пресса ожидает, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт добавит в заявку Джеймса Уорд-Проуза или Джесси Лингарда.