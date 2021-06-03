Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 с травмой

Трент Александер-Арнольд Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд не выступит за сборную Англии на Чемпионате Европы этим летом.

Напомним, Александер-Арнольд получил травму бедра в концовке товарищеского матча англичан против сборной Австрии накануне вечером.

Пройдя углубленное обследование, Трент узнал, что на восстановление после этого мышечного повреждения ему потребуется до шести недель, сообщает Daily Mail.

Естественно, теперь Александер-Арнольд будет вычеркнут из заявки англичан на Евро-2020, благо каждая команда-участник может вносить изменения до своего первого матча на турнире.

Скорее всего, замена Тренту будет не по позиции — пресса ожидает, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт добавит в заявку Джеймса Уорд-Проуза или Джесси Лингарда.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2021 20:25

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 03.06.2021 21:24 # gerrard08
    Обидно должно быть. Но ничего, не последний че. Когда эти в рот ебанные товарки отменят хз.

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  2. thegodfather 03.06.2021 21:15 # thegodfather
    я вот кстати тоже не верю гвардилоле.
    Я всегда говорил что он позер.
    И случай с Агуэро не исключение.
    Он везде пытается играть на чувствах, чтобы его любили и лелеяли, какой он крутой.

    он антипод моура.

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  3. metkii 03.06.2021 21:08 # metkii
    Так это же охуенно. Нахер эти сборные вообще нужны. ЧМ и ЧЕ, по сути, хорошо, если 2 крутых по зрелищности матча за турнир. После изматывающего сезона топы чуть копыта переставляют.

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  4. mancityman 03.06.2021 20:52 # mancityman
    безпизд, выходи))

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  5. alexander-arnold 03.06.2021 20:45 # alexander-arnold
    Картонное Евро. Пусть побегает Джеймс, он заслужил

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  6. progressive 03.06.2021 20:43 # progressive
    Удачи Англии на Евро. КЕК

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  7. jirrort 03.06.2021 20:41 # jirrort
    Карма настигла эту мразь,за крысиный поступок в игре с Барсой

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  8. scouser2005 03.06.2021 20:38 # scouser2005
    Как считаете какой турнир круче?
    MLS, проф. футбольная лига в США и Канаде или
    Суперлига Китайской футбольной ассоциации?

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  9. brown-ale 03.06.2021 20:36 # brown-ale
    Саутгейт мог парня просто не вызывать, а так сделал еще хуже.

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  10. true-manc 03.06.2021 20:31 # true-manc
    03.06.2021 00:36 #
    true-manc

    Портовый неудачник только объявился в расположении сборной, как сразу получил травму. Я же говорил, ему там нечего делать. Всевышний как будто услышал мои слова и организовал поломку скаузерcкой переоцененки. Колбасник (т.е. лох) - это судьба.

    Источник: http://fapl.ru/posts/86284/#reply

    трент на страпоне!
    как и весь ливерпул!

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  11. high-malvern 03.06.2021 20:31 # high-malvern
    Все как и хотели болельщики Лузерпуля. Трент отдохнет от сборной.

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