Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 с травмой
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд не выступит за сборную Англии на Чемпионате Европы этим летом.
Напомним, Александер-Арнольд получил травму бедра в концовке товарищеского матча англичан против сборной Австрии накануне вечером.
Пройдя углубленное обследование, Трент узнал, что на восстановление после этого мышечного повреждения ему потребуется до шести недель, сообщает Daily Mail.
Естественно, теперь Александер-Арнольд будет вычеркнут из заявки англичан на Евро-2020, благо каждая команда-участник может вносить изменения до своего первого матча на турнире.
Скорее всего, замена Тренту будет не по позиции — пресса ожидает, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт добавит в заявку Джеймса Уорд-Проуза или Джесси Лингарда.
03.06.2021 20:25
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Последние комментарии:
Обидно должно быть. Но ничего, не последний че. Когда эти в рот ебанные товарки отменят хз.
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я вот кстати тоже не верю гвардилоле.
Я всегда говорил что он позер.
И случай с Агуэро не исключение.
Он везде пытается играть на чувствах, чтобы его любили и лелеяли, какой он крутой.
он антипод моура.
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Так это же охуенно. Нахер эти сборные вообще нужны. ЧМ и ЧЕ, по сути, хорошо, если 2 крутых по зрелищности матча за турнир. После изматывающего сезона топы чуть копыта переставляют.
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безпизд, выходи))
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Картонное Евро. Пусть побегает Джеймс, он заслужил
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Удачи Англии на Евро. КЕК
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Карма настигла эту мразь,за крысиный поступок в игре с Барсой
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Как считаете какой турнир круче?
MLS, проф. футбольная лига в США и Канаде или
Суперлига Китайской футбольной ассоциации?
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Саутгейт мог парня просто не вызывать, а так сделал еще хуже.
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03.06.2021 00:36 #
true-manc
Портовый неудачник только объявился в расположении сборной, как сразу получил травму. Я же говорил, ему там нечего делать. Всевышний как будто услышал мои слова и организовал поломку скаузерcкой переоцененки. Колбасник (т.е. лох) - это судьба.
Источник: http://fapl.ru/posts/86284/#reply
трент на страпоне!
как и весь ливерпул!
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Все как и хотели болельщики Лузерпуля. Трент отдохнет от сборной.
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