Заха вновь попросил "Пэлас" отпустить его из клуба

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха вновь уведомил свой клуб о желании уйти — и поскорее.

Заха пытается уйти на повышение с 2019 года, когда им интересовались "Арсенал" и "Эвертон". По информации The Times, сейчас Уилфрид предпринимает очередную попытку.



Заха, у которого остается еще два года по контракту с зарплатой 120 тысяч фунтов в неделю, не имеет каких-то определенных вариантов или предпочтений, но все равно жаждет вырваться с "Селхерст Парк".



28-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара, забивший 11 голов в этой кампании Премьер-Лиги, надеется подыскать себе пристанище до старта предсезонной подготовки в следующем месяце.



Ожидается, что суммы около 40 миллионов фунтов будет достаточно для покупки Захи, однако 25 процентами от прибыли "Пэлас" должен будет поделиться с "Манчестер Юнайтед", у которого "орлы" выкупили Уилфрида за 6 млн. фунтов в 2015 году.