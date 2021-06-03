Кэмпбелл пожаловался, что ему не дают тренировать из-за цвета кожи
Экс-защитник "Арсенала" и сборной Англии Сол Кэмпбелл пожаловался, что ему больно от отсутствия шансов проявить себя на тренерском поприще.
Последние годы Кэмпбелл с завистью наблюдает за тем, как некоторые из его бывших партнеров вроде Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда и Уэйна Руни делают свои первые шаги на тренерском поприще.
Сам Кэмпбелл пытался трудоустроиться в 16 клубов с момента ухода из "Саутенда" в прошлом году, и только "Сандерленд" пригласил его на собеседование, в итоге выбрав другого.
Так Сол окончательно убедился, что ему не дают работу из-за его цвета кожи, а вовсе не из-за способностей.
"Я не собираюсь лгать. Больно это видеть, но не поймите меня неправильно. Мне больно от того, что я даже не получаю отклика от людей. В твоем резюме просто зияет черная дыра".
"Если бы я только имел шансы, как некоторые из моих друзей, бывших партнеров по команде, которые могли выбирать между тремя, четырьмя или пятью хорошими клубами Чемпионшипа с некоторым количеством денег".
"Они были поддержаны финансово и получили шанс. Это могло не сработать, но они хотя бы получили шанс. Шанс провести 18 месяцев или два года и показать, на что ты способен. Это все о чем я прошу. Пока что я побывал в двух клубах без бюджета, и это не лучшее начало", — цитирует Кэмпбелла Daily Mirror.
03.06.2021 19:00
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Последние комментарии:
Лэмпарду тоже :с
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Гейсанал сука дайте работу ему
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Блять, возьми как Хассельбаинк аутсайдера Лиги 1 и подними его за полгода в середину турнирной таблицы. Может тогда и молодежная сб. Англии тобой заинтресуется. А про какие такие заслуги тебя должны пригласить? Я что-то не слышал чтобы Сол Кэмбелл чего-то добился как тренер.
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А может ты просто дерьмовый тренер?
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Жду теперь момента когда начнут жаловаться что пеналь не дали потому что кто то черный или гол не засчитали\засчитали, нужно топить везде именно на цвет кожи ориентацию или свой взгляд на мир, а навыки не важно же и вообще интелект теперь вторичен кекв
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Бляя уже становится как то неприятно, хорош уже с рассизмом. Если не дают тренировать белый континент, тогда надо идти на чёрный. Кто ему мешает тренировать в Африке, уверен он сам тоже не желает там быть, хотя их предки оттуда. Пока что самый успешный тренер из чёрных Франк Райкард. И то в Барсе. Зеедорф тоже поплыл.
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Предлагаю теперь всем футболистам перед матчем садиться на жопу под лозунгом: "Карьеры черных важны!"
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В арсенал этого топаря
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задолбали с расизмом
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