Кэмпбелл пожаловался, что ему не дают тренировать из-за цвета кожи

Экс-защитник "Арсенала" и сборной Англии Сол Кэмпбелл пожаловался, что ему больно от отсутствия шансов проявить себя на тренерском поприще.

Последние годы Кэмпбелл с завистью наблюдает за тем, как некоторые из его бывших партнеров вроде Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда и Уэйна Руни делают свои первые шаги на тренерском поприще.



Сам Кэмпбелл пытался трудоустроиться в 16 клубов с момента ухода из "Саутенда" в прошлом году, и только "Сандерленд" пригласил его на собеседование, в итоге выбрав другого.



Так Сол окончательно убедился, что ему не дают работу из-за его цвета кожи, а вовсе не из-за способностей.



"Я не собираюсь лгать. Больно это видеть, но не поймите меня неправильно. Мне больно от того, что я даже не получаю отклика от людей. В твоем резюме просто зияет черная дыра".



"Если бы я только имел шансы, как некоторые из моих друзей, бывших партнеров по команде, которые могли выбирать между тремя, четырьмя или пятью хорошими клубами Чемпионшипа с некоторым количеством денег".



"Они были поддержаны финансово и получили шанс. Это могло не сработать, но они хотя бы получили шанс. Шанс провести 18 месяцев или два года и показать, на что ты способен. Это все о чем я прошу. Пока что я побывал в двух клубах без бюджета, и это не лучшее начало", — цитирует Кэмпбелла Daily Mirror.