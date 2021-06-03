Анчелотти считает, что был успешен в "Эвертоне"

Карло Анчелотти Новоиспеченный тренер "Реала" Карло Анчелотти считает, что его период в "Эвертоне" был успешным.

В минувший вторник Анчелотти оставил свою работу в "Эвертоне", где он трудился с декабря 2019, и вернулся в "Реал", где ранее в своей карьере он провел два сезона.

Эту кампанию "ириски" завершили только на 10-й позиции в Премьер-Лиге, однако Карло все равно ставит себе оценку "отлично".

"Думаю, у каждой команды есть своя цель, которую она стремится достичь. Цель "Реала" — сражаться за победу в Лиге Чемпионов, Ла Лиге. Цель "Эвертона" — сражаться за попадание в еврокубки".

"Каждой команде — свое. Успех — это не только завоевание трофеев. Успех для тренера заключается в достижении цели, поставленной клубом".

"У "Эвертона" нет цели выиграть Премьер-Лигу, его цель — попасть в еврокубки, и мы сражались за это до самого конца. Мы до последнего тура сохраняли шансы на выход в Европу, и я думаю, это успех", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.


Метки Анчелотти, Реал, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 03.06.2021 18:26 # manutd-20champ
    одно слово хвастливый середняк

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  2. true-manc 03.06.2021 18:14 # true-manc
    Не согласен с Карло. Продырявить ливерпул на энфилде - не особый успех. Так каждый может.

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  3. rap-woiska 03.06.2021 18:12 # rap-woiska
    единственный успех за сезон - это победа на энфилде , первая за 20 для ирисок, в остальном эве был убог.

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  4. bangladesh 03.06.2021 18:03 # bangladesh
    Норм курит дед
    10 место - успех

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