Анчелотти считает, что был успешен в "Эвертоне"
Новоиспеченный тренер "Реала" Карло Анчелотти считает, что его период в "Эвертоне" был успешным.
В минувший вторник Анчелотти оставил свою работу в "Эвертоне", где он трудился с декабря 2019, и вернулся в "Реал", где ранее в своей карьере он провел два сезона.
Эту кампанию "ириски" завершили только на 10-й позиции в Премьер-Лиге, однако Карло все равно ставит себе оценку "отлично".
"Думаю, у каждой команды есть своя цель, которую она стремится достичь. Цель "Реала" — сражаться за победу в Лиге Чемпионов, Ла Лиге. Цель "Эвертона" — сражаться за попадание в еврокубки".
"Каждой команде — свое. Успех — это не только завоевание трофеев. Успех для тренера заключается в достижении цели, поставленной клубом".
"У "Эвертона" нет цели выиграть Премьер-Лигу, его цель — попасть в еврокубки, и мы сражались за это до самого конца. Мы до последнего тура сохраняли шансы на выход в Европу, и я думаю, это успех", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.
03.06.2021 18:00
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Последние комментарии:
одно слово хвастливый середняк
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Не согласен с Карло. Продырявить ливерпул на энфилде - не особый успех. Так каждый может.
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единственный успех за сезон - это победа на энфилде , первая за 20 для ирисок, в остальном эве был убог.
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Норм курит дед
10 место - успех
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