Анчелотти считает, что был успешен в "Эвертоне"

Новоиспеченный тренер "Реала" Карло Анчелотти считает, что его период в "Эвертоне" был успешным.

В минувший вторник Анчелотти оставил свою работу в "Эвертоне", где он трудился с декабря 2019, и вернулся в "Реал", где ранее в своей карьере он провел два сезона.



Эту кампанию "ириски" завершили только на 10-й позиции в Премьер-Лиге, однако Карло все равно ставит себе оценку "отлично".



"Думаю, у каждой команды есть своя цель, которую она стремится достичь. Цель "Реала" — сражаться за победу в Лиге Чемпионов, Ла Лиге. Цель "Эвертона" — сражаться за попадание в еврокубки".



"Каждой команде — свое. Успех — это не только завоевание трофеев. Успех для тренера заключается в достижении цели, поставленной клубом".



"У "Эвертона" нет цели выиграть Премьер-Лигу, его цель — попасть в еврокубки, и мы сражались за это до самого конца. Мы до последнего тура сохраняли шансы на выход в Европу, и я думаю, это успех", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.