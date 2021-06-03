Бендтнер завершил игровую карьеру, чтобы вернуться тренером

Бывший нападающий "Арсенала" Никлас Бендтнер объявил о завершении игровой карьеры.

Бендтнер был связан узами с "Арсеналом" с 2005 по 2014 год, забив 45 голов в 171 матче за команду Арсена Венгера и заслужив у фанатов ироничное прозвище "Лорд".



Также Никласу довелось поиграть в Англии за "Бирмингем", "Сандерленд", "Ноттингем Форест", а за ее пределами — за "Ювентус", "Вольфсбург", "Русенборг", "Копенгаген".



Тем не менее, вешая бутсы на гвоздь, 33-летний датчанин обещает вернуться в футбол в новой роли.



"Я скучаю по игре каждый день, но также я понимаю, что всему есть предел. Думаю, я потрачу много времени, осмысливая, что теперь моя карьера окончена".



"Я найду для себя другое занятие, которое будет давать мне то, что давал футбол все эти годы".



"Футбол — это важная составляющая мой жизни, и я не могу просто уйти. Поэтому я посещаю тренерские курсы. Надеюсь, это занятие даст мне столько же или даже больше, как игра в футбол", — сообщил Бендтнер Discovery+.



