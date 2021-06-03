Бендтнер завершил игровую карьеру, чтобы вернуться тренером

Никлас Бендтнер Бывший нападающий "Арсенала" Никлас Бендтнер объявил о завершении игровой карьеры.

Бендтнер был связан узами с "Арсеналом" с 2005 по 2014 год, забив 45 голов в 171 матче за команду Арсена Венгера и заслужив у фанатов ироничное прозвище "Лорд".

Также Никласу довелось поиграть в Англии за "Бирмингем", "Сандерленд", "Ноттингем Форест", а за ее пределами — за "Ювентус", "Вольфсбург", "Русенборг", "Копенгаген".

Тем не менее, вешая бутсы на гвоздь, 33-летний датчанин обещает вернуться в футбол в новой роли.

"Я скучаю по игре каждый день, но также я понимаю, что всему есть предел. Думаю, я потрачу много времени, осмысливая, что теперь моя карьера окончена".

"Я найду для себя другое занятие, которое будет давать мне то, что давал футбол все эти годы".

"Футбол — это важная составляющая мой жизни, и я не могу просто уйти. Поэтому я посещаю тренерские курсы. Надеюсь, это занятие даст мне столько же или даже больше, как игра в футбол", — сообщил Бендтнер Discovery+.


Метки Арсенал, Бендтнер, видео

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 03.06.2021 17:17 # slash-lfc
    Следующим тренером Лифака почему бы и нет

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  2. jirrort 03.06.2021 17:15 # jirrort
    В гейгунерстан его прямо сейчас, хоть поржем с этих немощей

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  3. chelsea88 03.06.2021 17:10 # chelsea88
    Возглавит вулвич в чемпионшипе.

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