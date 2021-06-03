Отец Агуэро сообщил, что "Арсенал" и "Челси" хотели его сына

Серхио Агуэро Отец и агент нападающего Серхио Агуэро рассказал, что "Арсенал" и "Челси" хотели заполучить его сына.

По словам Леонеля дель Кастильо, приоритетом Агуэро был новый контракт с "Манчестер Сити". Серхио до последнего надеялся, что "горожане" передумают его отпускать свободным агентом.

Когда Агуэро понял, что не сможет остаться в "Сити", то отверг интерес двух других клубов Премьер-Лиги и заключил двухлетнее соглашение с "Барселоной".

"Мой сын ждал до последнего момента, чтобы продлить контракт с "Сити", но этого не случилось".

"Прямо сейчас, подписав контракт с "Барселоной", он счастлив. Я вижу его счастливым".

"Он не знал, как сложится его будущее. Несколько клубов были заинтересованы в его приглашении. В нем был заинтересован "Арсенал", в последнюю минуту проявил интерес "Челси".

"Раз он не остался в Англии, то должен бы отправиться в Италию или Испанию".

"С Лионелем Месси они дружат с 15 лет, и они регулярно общаются. Похоже на то, что Месси останется в "Барселоне", и они будут играть вместе", — сообщил дель Кастильо радиостанции Radio La Red.


Метки Агуэро, Арсенал, Барселона, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 719

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  1. jack-4poker 03.06.2021 16:50 # jack-4poker
    Долбаные педики хотели пацана

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  2. mancityman 03.06.2021 16:46 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  3. j24081993 03.06.2021 16:06 # j24081993
    Месси уйдет в Челси, и Агуэро будет плакать

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  4. true-manc 03.06.2021 16:05 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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