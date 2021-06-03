Отец Агуэро сообщил, что "Арсенал" и "Челси" хотели его сына

Отец и агент нападающего Серхио Агуэро рассказал, что "Арсенал" и "Челси" хотели заполучить его сына.

По словам Леонеля дель Кастильо, приоритетом Агуэро был новый контракт с "Манчестер Сити". Серхио до последнего надеялся, что "горожане" передумают его отпускать свободным агентом.



Когда Агуэро понял, что не сможет остаться в "Сити", то отверг интерес двух других клубов Премьер-Лиги и заключил двухлетнее соглашение с "Барселоной".



"Мой сын ждал до последнего момента, чтобы продлить контракт с "Сити", но этого не случилось".



"Прямо сейчас, подписав контракт с "Барселоной", он счастлив. Я вижу его счастливым".



"Он не знал, как сложится его будущее. Несколько клубов были заинтересованы в его приглашении. В нем был заинтересован "Арсенал", в последнюю минуту проявил интерес "Челси".



"Раз он не остался в Англии, то должен бы отправиться в Италию или Испанию".



"С Лионелем Месси они дружат с 15 лет, и они регулярно общаются. Похоже на то, что Месси останется в "Барселоне", и они будут играть вместе", — сообщил дель Кастильо радиостанции Radio La Red.