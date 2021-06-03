Бентеке не стал уходить из "Пэлас" свободным агентом
Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке заключил со своим клубом новый двухлетний контракт.
Пять лет назад "Пэлас" обновил свой трансферный рекорд, заплатив "Ливерпулю" 32 миллиона фунтов за Бентеке. С тех пор Кристиан забил 82 гола в 255 матчах за "орлов", включая 10 в этом сезоне Премьер-Лиги.
Предыдущий контракт Бентеке истекал уже этим летом, и Кристиан мог бы покинуть "Селхерст Парк" свободным агентом.
Однако 30-летний бельгиец решил остаться, несмотря на неопределенность с новым главным тренером вместо покинувшего клуб Роя Ходжсона.
"Я счастлив и горд связать свое будущее с "Кристал Пэлас". Я здесь уже пять лет, но пробуду гораздо дольше".
"У нас отличная группа игроков и персонал, и я предвкушаю следующий сезон и возможность снова играть перед нашими фанатами", — сообщил Бентеке, который сейчас со своей сборной готовится к Евро-2020.
03.06.2021 15:00
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Молодец Кристи!нашел свою команду!
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