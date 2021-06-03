Матч за Суперкубок Англии состоится 7 августа

FA объявила, что матч за Суперкубок Англии между "Манчестер Сити" и "Лестером" состоится на "Уэмбли" в субботу, 7 августа.

Выставочный матч чемпиона Премьер-Лиги и обладателя Кубка Англии традиционно предваряет каждый сезон, который на сей раз стартует в уикенд 14-15 августа.



Матч за Суперкубок Англии начнется в 17:00 часов по местному времени (19:00 по Москве), причем Ассоциация надеется допустит зрителей на "Уэмбли", но соответствующая квота будет определена позже.



Добавим, за свою историю "горожане" шесть раз выигрывали Суперкубок Англии, тогда как "лисы" — только однажды (в 1971 году).