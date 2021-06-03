"Челси" продаст Батшуайи этим летом

Нападающий Мичи Батшуайи, вероятно, окончательно разорвет отношения с "Челси" этим летом, но может остаться в Премьер-Лиге.

Пять лет назад "Челси" заплатил 33.2 млн. фунтов "Марселю" за Батшуайи, но тот так и не смог стать основным игроком на "Стэмфорд Бридж".



За эти пять лет Мичи четыре раза отправлялся в аренду, а сезон 2020/21 провел в "Кристал Пэлас", где себя толком не проявил и забил лишь два гола в рамках Премьер-Лиги.



Football.London утверждает, что это была последняя аренда для Батшуайи в статусе игрока "Челси". "Синие" вынуждены искать покупателя на Мичи этим летом, потому что контракт нападающего истекает уже через 12 месяцев.



Победители Лиги Чемпионов надеются выручить более 10 миллионов фунтов за Батшуайи, интерес к которому уже проявил один клуб из верхней половины таблицы Премьер-Лиги.



Несмотря на неудачный сезон, Батшуайи попал в заявку сборной Бельгии на Евро-2020, и международный турнир может помочь "Челси" с поисками покупателя на 27-летнего нападающего.