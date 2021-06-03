"Челси" продаст Батшуайи этим летом

Мичи Батшуайи Нападающий Мичи Батшуайи, вероятно, окончательно разорвет отношения с "Челси" этим летом, но может остаться в Премьер-Лиге.

Пять лет назад "Челси" заплатил 33.2 млн. фунтов "Марселю" за Батшуайи, но тот так и не смог стать основным игроком на "Стэмфорд Бридж".

За эти пять лет Мичи четыре раза отправлялся в аренду, а сезон 2020/21 провел в "Кристал Пэлас", где себя толком не проявил и забил лишь два гола в рамках Премьер-Лиги.

Football.London утверждает, что это была последняя аренда для Батшуайи в статусе игрока "Челси". "Синие" вынуждены искать покупателя на Мичи этим летом, потому что контракт нападающего истекает уже через 12 месяцев.

Победители Лиги Чемпионов надеются выручить более 10 миллионов фунтов за Батшуайи, интерес к которому уже проявил один клуб из верхней половины таблицы Премьер-Лиги.

Несмотря на неудачный сезон, Батшуайи попал в заявку сборной Бельгии на Евро-2020, и международный турнир может помочь "Челси" с поисками покупателя на 27-летнего нападающего.


Метки Батшуайи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 03.06.2021 14:15 # blueswin
    даже Калу был в 5 раз лучше, ужас а не нападающий

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  2. chr1s8rown 03.06.2021 14:15 # chr1s8rown
    Угробили суки конченый еврейский клуб

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  3. chelsiukpro 03.06.2021 14:12 # chelsiukpro
    В Тоттенхем...

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  4. edgarkuznetsov 03.06.2021 14:12 # edgarkuznetsov
    Еба он ещё живой

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  5. jabajaba 03.06.2021 14:09 # jabajaba
    в сити этого топа. как раз по их уровню

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