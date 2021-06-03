Галлас предсказывает чемпионство "Челси" в новом сезоне

Бывший защитник "Челси" Вильям Галлас ожидает, что "синие" выиграют Премьер-Лигу в следующем сезоне.

В этом сезоне "Челси" выиграл Лигу Чемпионов, но в Премьер-Лиге до последнего тура сражался за попадание в топ-4.



Галлас уверен, что теперь команда Томаса Тухеля сделает шаг вперед, особенно если обзаведется бомбардиром.



"В прошлом году я прогнозировал, что титул выиграет один из лондонских клубов, но этого не случилось, и я остался слегка расстроен".



"Лучшие шансы на победу в Премьер-Лиге в следующем сезоне имеет "Челси", учитывая то, как они играли в Лиге Чемпионов. Каждая команда будет их бояться".



"Если "Челси" купит нападающего мирового уровня, титул будет их. У них лучшие шансы", — сообщил Галлас 888Sport.