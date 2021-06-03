Галлас предсказывает чемпионство "Челси" в новом сезоне

Вильям Галлас Бывший защитник "Челси" Вильям Галлас ожидает, что "синие" выиграют Премьер-Лигу в следующем сезоне.

В этом сезоне "Челси" выиграл Лигу Чемпионов, но в Премьер-Лиге до последнего тура сражался за попадание в топ-4.

Галлас уверен, что теперь команда Томаса Тухеля сделает шаг вперед, особенно если обзаведется бомбардиром.

"В прошлом году я прогнозировал, что титул выиграет один из лондонских клубов, но этого не случилось, и я остался слегка расстроен".

"Лучшие шансы на победу в Премьер-Лиге в следующем сезоне имеет "Челси", учитывая то, как они играли в Лиге Чемпионов. Каждая команда будет их бояться".

"Если "Челси" купит нападающего мирового уровня, титул будет их. У них лучшие шансы", — сообщил Галлас 888Sport.


Метки Галлас, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 779

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mansoor 03.06.2021 14:08 # mansoor
    Заибали эти бывшие. То Галлас, то Фердинанд всегда говорят что титул в одном шаге если совершит трансфер)))

    (ответить)

  2. sexan 03.06.2021 13:34 # sexan
    Ваще пох на слова этого проститута.

    (ответить)

  3. electric 03.06.2021 13:32 # electric
    Громкий хохот в зале.

    (ответить)

  4. chr1s8rown 03.06.2021 13:14 # chr1s8rown
    Тупые пенсы

    (ответить)

  5. yamateh 03.06.2021 13:10 # yamateh
    Эксперт аля безпись

    (ответить)

  6. dallaslp 03.06.2021 13:04 # dallaslp
    "В прошлом году я прогнозировал, что титул выиграет один из лондонских клубов, но этого не случилось.."
    дальше можно не читать мнение этих диванных экспертов.

    (ответить)

  7. best-fanunited 03.06.2021 13:03 # best-fanunited
    В прошлом году уже предсказывали, все кому не лень.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: