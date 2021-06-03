Галлас предсказывает чемпионство "Челси" в новом сезоне
Бывший защитник "Челси" Вильям Галлас ожидает, что "синие" выиграют Премьер-Лигу в следующем сезоне.
В этом сезоне "Челси" выиграл Лигу Чемпионов, но в Премьер-Лиге до последнего тура сражался за попадание в топ-4.
Галлас уверен, что теперь команда Томаса Тухеля сделает шаг вперед, особенно если обзаведется бомбардиром.
"В прошлом году я прогнозировал, что титул выиграет один из лондонских клубов, но этого не случилось, и я остался слегка расстроен".
"Лучшие шансы на победу в Премьер-Лиге в следующем сезоне имеет "Челси", учитывая то, как они играли в Лиге Чемпионов. Каждая команда будет их бояться".
"Если "Челси" купит нападающего мирового уровня, титул будет их. У них лучшие шансы", — сообщил Галлас 888Sport.
03.06.2021 13:00
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Последние комментарии:
Заибали эти бывшие. То Галлас, то Фердинанд всегда говорят что титул в одном шаге если совершит трансфер)))
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Ваще пох на слова этого проститута.
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Громкий хохот в зале.
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Тупые пенсы
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Эксперт аля безпись
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"В прошлом году я прогнозировал, что титул выиграет один из лондонских клубов, но этого не случилось.."
дальше можно не читать мнение этих диванных экспертов.
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В прошлом году уже предсказывали, все кому не лень.
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