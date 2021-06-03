Саутгейт раскритиковал фанатов за свист в адрес преклонивших колено игроков
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскритиковал фанатов, которые освистали игроков национальной команды за преклонение колена.
В среду вечером сборная Англии впервые за 563 последних дня сыграла при зрителях, одержав победу 1:0 в товарищеском матче против австрийцев.
На трибунах "Риверсайда" присутствовали около 7,000 болельщиков, которые отреагировали гулом негодования, когда перед стартовым свистком игроки английской сборной встали на колено в знак поддержки антирасистского движения.
По мнению Саутгейта, этот свист лишь показывает скудоумие отдельных фанатов, которые не понимают, зачем игроки поступают таким образом.
"Это не то, что мы хотели услышать. Я говорю это от лица наших темнокожих игроков, которые воспринимают этот свист словно критику в свой адрес".
"Думаю, мы оказались в ситуации, когда некоторые люди считают преклонение колена политическим жестом, с которым они не согласны. Но на самом деле причина, почему игроки делают это, в другом".
"Мы поддерживаем друг друга, и я думаю, нашим игрокам важнее всего знать, что все их партнеры по команде и весь персонал на их стороне".
"Думаю, большинство людей все-таки понимает. Некоторые люди не вполне понимают, в чем заключается посыл, и в данный момент мы наблюдаем это на различных футбольных площадках", — цитирует Саутгейта BBC.
03.06.2021 12:00
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＼(￣▽￣)／
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Фаны всё правильно сделали.
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Подколенники
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Саутгейт раскритиковал фанатов за то, что они имеют своё мнение.
Мнение тех, за счёт кого футбол существует.
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