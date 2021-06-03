Саутгейт раскритиковал фанатов за свист в адрес преклонивших колено игроков

Сборная Англии Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскритиковал фанатов, которые освистали игроков национальной команды за преклонение колена.

В среду вечером сборная Англии впервые за 563 последних дня сыграла при зрителях, одержав победу 1:0 в товарищеском матче против австрийцев.

На трибунах "Риверсайда" присутствовали около 7,000 болельщиков, которые отреагировали гулом негодования, когда перед стартовым свистком игроки английской сборной встали на колено в знак поддержки антирасистского движения.

По мнению Саутгейта, этот свист лишь показывает скудоумие отдельных фанатов, которые не понимают, зачем игроки поступают таким образом.

"Это не то, что мы хотели услышать. Я говорю это от лица наших темнокожих игроков, которые воспринимают этот свист словно критику в свой адрес".

"Думаю, мы оказались в ситуации, когда некоторые люди считают преклонение колена политическим жестом, с которым они не согласны. Но на самом деле причина, почему игроки делают это, в другом".

"Мы поддерживаем друг друга, и я думаю, нашим игрокам важнее всего знать, что все их партнеры по команде и весь персонал на их стороне".

"Думаю, большинство людей все-таки понимает. Некоторые люди не вполне понимают, в чем заключается посыл, и в данный момент мы наблюдаем это на различных футбольных площадках", — цитирует Саутгейта BBC.


Метки болельщики, расизм, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2021 12:00

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  1. mansoor 03.06.2021 12:23 # mansoor
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  2. sexan 03.06.2021 12:22 # sexan
    Фаны всё правильно сделали.

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  3. ensiferum 03.06.2021 12:20 # ensiferum
    Подколенники

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  4. suddenly 03.06.2021 12:03 # suddenly
    Саутгейт раскритиковал фанатов за то, что они имеют своё мнение.
    Мнение тех, за счёт кого футбол существует.

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