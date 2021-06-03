Президент "Сити" жалеет об участии в проекте Суперлиги

Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак заявил, что жалеет о решении присоединиться к Европейской Суперлиге.

Как и другие представители "большой шестерки" Премьер-Лиги, "Сити" вышел из Суперлиги спустя 48 часов после пресс-релиза о своем присоединении к проекту.



Аль Мубарак объясняет, почему "горожане" согласились на участие в Суперлиге, и уверяет, что это было исключительно его решение.



"Мы продолжим выходить за границы возможного во всем, что мы делаем, потому что мы хотим быть лучшим клубом в мире".



"А для этого мы вынуждены нарушать сложившийся порядок вещей — и мы продолжим его нарушать. Иногда, делая это, ты допускаешь ошибки. Мы допускали их в прошлом и будем допускать в будущем".



"Мы станем лучше, мы станем сильнее, мы станем успешнее".



"Учитывая то, где мы были 12 лет назад и где мы сейчас, мы бы не смогли этого достичь, не рискуя. Мы многое сделали правильно, но также у нас были ошибки".



"Наша способность соперничать на самом высоком уровне очевидна. Мы останемся конкурентоспособными и будем агрессивны".



"Я не собираюсь сидеть здесь и оправдываться насчет нашего участия в проекте Суперлиги. Окончательное решение было принято мной, и я несу полную ответственность. Это было ошибкой".



"Время, когда мы объявили об этом, многое говорит о том, насколько сложным было это решение для нас. Я жалею о нем, и вы могли видеть нашу реакцию. Мы услышали фанатов, мы услышали футбольное сообщество, и мы отреагировали", — цитирует Аль Мубарака Daily Mail.