"Тоттенхэм" назначит Конте, не сумев вернуть Почеттино
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви смирился с тем, что ему не удастся вернуть Маурисио Почеттино из ПСЖ и собирается назначить главным тренером Антонио Конте.
Как и "Реал" после расставания с Зинедином Зиданом, "Тоттенхэма" задумывался о том, чтобы переманить Почеттино, однако ПСЖ заблокировал уход специалиста, взятого на работу лишь полгода назад.
Выбирая из оставшихся вариантов, Леви остановился на кандидатуре Конте, который едва покинул "Интер" в знак протеста против намерения клуба продать ряд игроков для улучшения своего финансового положения.
По информации Daily Mirror, "шпоры" значительно продвинулись в переговорах с Антонио, обнаружив, что 51-летний итальянец заинтересован в возвращении на родину футбола, где он выиграл титул Премьер-Лиги и Кубок Англии за два сезона работы в "Челси".
Несмотря на свое блестящее резюме, Конте известен как крайне конфликтный тренер, однако Леви надеется обойти это препятствие, назначив спортивным директором Фабио Паратичи, бывшего коллегу Антонио по "Ювентусу".
03.06.2021 10:00
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Последние комментарии:
Хана щельси
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1. ТТ
Пропасть
2. Конте
На остальных пох, ибо мусор
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конте очень похож на цыгана, но он наверное таки итальянский еврей.
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Леви красавчик, умеет принимать лучшие решения, попробовал сам управлять трансферами, подучилось, ну не очень, поэтому с Конте приходит Паратичи, они друг друга знают, Леви вмешиваться будет только деньгами в их союз и это хорошо, давай Конте! Вперёд!
COME ON YOU SPURS
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