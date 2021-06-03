"Тоттенхэм" назначит Конте, не сумев вернуть Почеттино

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви смирился с тем, что ему не удастся вернуть Маурисио Почеттино из ПСЖ и собирается назначить главным тренером Антонио Конте.

Как и "Реал" после расставания с Зинедином Зиданом, "Тоттенхэма" задумывался о том, чтобы переманить Почеттино, однако ПСЖ заблокировал уход специалиста, взятого на работу лишь полгода назад.



Выбирая из оставшихся вариантов, Леви остановился на кандидатуре Конте, который едва покинул "Интер" в знак протеста против намерения клуба продать ряд игроков для улучшения своего финансового положения.



По информации Daily Mirror, "шпоры" значительно продвинулись в переговорах с Антонио, обнаружив, что 51-летний итальянец заинтересован в возвращении на родину футбола, где он выиграл титул Премьер-Лиги и Кубок Англии за два сезона работы в "Челси".



Несмотря на свое блестящее резюме, Конте известен как крайне конфликтный тренер, однако Леви надеется обойти это препятствие, назначив спортивным директором Фабио Паратичи, бывшего коллегу Антонио по "Ювентусу".