"Тоттенхэм" назначит Конте, не сумев вернуть Почеттино

Антонио Конте Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви смирился с тем, что ему не удастся вернуть Маурисио Почеттино из ПСЖ и собирается назначить главным тренером Антонио Конте.

Как и "Реал" после расставания с Зинедином Зиданом, "Тоттенхэма" задумывался о том, чтобы переманить Почеттино, однако ПСЖ заблокировал уход специалиста, взятого на работу лишь полгода назад.

Выбирая из оставшихся вариантов, Леви остановился на кандидатуре Конте, который едва покинул "Интер" в знак протеста против намерения клуба продать ряд игроков для улучшения своего финансового положения.

По информации Daily Mirror, "шпоры" значительно продвинулись в переговорах с Антонио, обнаружив, что 51-летний итальянец заинтересован в возвращении на родину футбола, где он выиграл титул Премьер-Лиги и Кубок Англии за два сезона работы в "Челси".

Несмотря на свое блестящее резюме, Конте известен как крайне конфликтный тренер, однако Леви надеется обойти это препятствие, назначив спортивным директором Фабио Паратичи, бывшего коллегу Антонио по "Ювентусу".


Метки Конте, Почеттино, ПСЖ, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 03.06.2021 11:04 # chr1s8rown
    Хана щельси

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  2. division 03.06.2021 10:22 # division
    1. ТТ

    Пропасть

    2. Конте

    На остальных пох, ибо мусор

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  3. manutd-20champ 03.06.2021 10:15 # manutd-20champ
    конте очень похож на цыгана, но он наверное таки итальянский еврей.

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  4. vagifspurs 03.06.2021 10:03 # vagifspurs
    Леви красавчик, умеет принимать лучшие решения, попробовал сам управлять трансферами, подучилось, ну не очень, поэтому с Конте приходит Паратичи, они друг друга знают, Леви вмешиваться будет только деньгами в их союз и это хорошо, давай Конте! Вперёд!

    COME ON YOU SPURS

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