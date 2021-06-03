"Сити" может продать Бернарду Силву
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва может быть продан этим летом.
Силва выступает за "Сити" с 2017 года, за это время выиграв три титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Лиги и Кубок Англии.
Несмотря на то, что у Бернарду есть долгосрочный контракт, в рамках запланированной перестройки главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола может отпустить из клуба 26-летнего португальца, если тот этого пожелает.
Как утверждает The Telegraph, за ситуацией вокруг Силвы наблюдает целый ряд клубов из Испании, Франции и Италии, считая отъезд Бернарду из Манчестера очень даже возможным.
Добавим, в этом сезоне Силва сыграл 26 матчей за "Сити" в Премьер-Лиге, включая 24 в стартовом состав, забив два гола и отдав шесть результативных передач.
03.06.2021 09:00
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Последние комментарии:
продать Бернарду Сильву и купить Андре Сильву.
Круговорот Сильв в АПЛ
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Взамен какую нить другую сильву купчят. Один хер они все гавно
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Лапорта, Стерлинга и Бернарду в челси отправьте.
Arigato gozaimasu
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