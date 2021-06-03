"Сити" может продать Бернарду Силву

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва может быть продан этим летом.

Силва выступает за "Сити" с 2017 года, за это время выиграв три титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Лиги и Кубок Англии.



Несмотря на то, что у Бернарду есть долгосрочный контракт, в рамках запланированной перестройки главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола может отпустить из клуба 26-летнего португальца, если тот этого пожелает.



Как утверждает The Telegraph, за ситуацией вокруг Силвы наблюдает целый ряд клубов из Испании, Франции и Италии, считая отъезд Бернарду из Манчестера очень даже возможным.



Добавим, в этом сезоне Силва сыграл 26 матчей за "Сити" в Премьер-Лиге, включая 24 в стартовом состав, забив два гола и отдав шесть результативных передач.