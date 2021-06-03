"Сити" может продать Бернарду Силву

Бернарду Силва Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва может быть продан этим летом.

Силва выступает за "Сити" с 2017 года, за это время выиграв три титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Лиги и Кубок Англии.

Несмотря на то, что у Бернарду есть долгосрочный контракт, в рамках запланированной перестройки главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола может отпустить из клуба 26-летнего португальца, если тот этого пожелает.

Как утверждает The Telegraph, за ситуацией вокруг Силвы наблюдает целый ряд клубов из Испании, Франции и Италии, считая отъезд Бернарду из Манчестера очень даже возможным.

Добавим, в этом сезоне Силва сыграл 26 матчей за "Сити" в Премьер-Лиге, включая 24 в стартовом состав, забив два гола и отдав шесть результативных передач.


Метки Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 03.06.2021 09:39 # alexander-arnold
    продать Бернарду Сильву и купить Андре Сильву.
    Круговорот Сильв в АПЛ

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  2. slava-man-utd 03.06.2021 09:16 # slava-man-utd
    Взамен какую нить другую сильву купчят. Один хер они все гавно

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  3. staryi-eblan 03.06.2021 09:03 # staryi-eblan
    Лапорта, Стерлинга и Бернарду в челси отправьте.

    Arigato gozaimasu

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